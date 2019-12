Mercado de pases de Colo Colo 2020 en vivo: refuerzos, altas, bajas y rumores

Toda la información sobre los fichajes del cuadro de Mario Salas, quien corre con ventaja por Edson Puch y apuesta por Valencia en reemplazo del Mago.

Tras la finalización del Campeonato Nacional 2019, comenzó a definir el futuro de varios jugadores que terminan contrato a fines de diciembre y, en caso de no renovar, pensar en refuerzos para suplir esas bajas.

El pasado lunes, el cuadro que dirige Mario Salas anunció la partida de Jaime Valdés, a través de un comunicado en sus redes sociales. El experimentado mediocampista, quien llegó a Macul en diciembre de 2013, dejó la tienda alba luego de seis años en los que registró un total de 185 partidos oficiales, convirtiendo 22 goles y ganando seis torneos nacionales.

Pero también el Cacique terminó su relación contractual con el delantero Andrés Vilches, con el lateral izquierdo Cristián Gutiérrez y con Iván Rossi, quien finalizó su préstamo desde River. Además, este miércoles oficializó la partida de Jorge Valdivia, cerrando así su segunda etapa en el Cacique.

Ahora, tras la confirmación de los fichajes del arquero Miguel Pinto y del mediocampista César Fuentes, además de la pronta oficialización del retorno de Matías Fernández al Estadio Monumental, suenan algunos nombres de cara al curso 2020, con la como principal desafío.

Repasa, a continuación, todo el mercado de fichajes de Colo Colo:

LEONARDO VALENCIA

El Cacique estaría a un paso de cerrar la llegada de Leonardo Valencia, quien defendió la última temporada al Botafogo de . Según consigna CDF el ex mediapunta de Universidad de y la Selección quedó libre tras rescindir su contrato con el Fogao, el que duraba hasta junio del 2020, "pero la necesidad del elenco carioca por disminuir el valor de la plantilla sumado al deseo del jugador de buscar nuevos desafíos generó que partiera sin costo alguno". De concretarse, el mediocampista llegará a la tienda alba como reemplazo del Mago.

EDSON PUCH

Edson Puch se convirtió en el jugador más anhelado en este mercado de transferencias. Por un lado busca retener a una de sus principales figuras y por otro el Cacique quiere sumarlo como flamante refuerzo. Por ahora, quien corre con ventaja para quedarse con el atacante es el cuadro de Macul.

De hecho, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reconoció acercamientos con el grupo para sumar al atacante, campeón con la UC. "Hemos conversado con el grupo Pachuca varias veces, ellos tienen intención que nos podamos quedar con la carta de Puch y nosotros también tenemos la intención -de tenerla- y también hemos conversado con el representante del jugador", afirmó el timonel.

Mientras que desde los dueños del pase de “Comando”, revelaron que los estudiantiles realizaron una “vergüenza” de oferta. “Ayer la Católica hizo una oferta formal por Puch, pero fue una vergüenza. Insistimos: en esos términos es imposible que el jugador permanezca en la UC y lo más probable es que juegue en Colo Colo durante la próxima temporada”, reconoció a El Mercurio un alto director del conjunto azteca.

MARTÍN RODRIGUEZ

Los directivos de Blanco y Negro no descartan el retorno de Martín Rodríguez para cerrar el plantel 2020. Eso sí, el futbolista también es seguido por Pablo Guede para reforzar al Monarcas . El mediapunta de Pumas de la UNAM, que fue puesto en la lista de transferibles del fútbol mexicano, es otra de las cartas que maneja la concesionaria tras su paso por Pedrero.

"Es una opción, es una lienza que tenemos tirada. Tranquilidad, tenemos conversaciones con un par de jugadores y esperemos que en las próximas horas podamos dar una buena noticia a todos lso colocolinos", afirmó Aníbal Mosa. El diestro es del gusto de Mario Salas, quien lo tuvo en la Selección Sub 20 previo al Sudamericano de 2013 y en en 2014.

FERNANDO ZAMPEDRI

El atacante de suena como refuerzo del Cacique para 2020. El futbolista, que no juega desde la Supercopa que el Canalla perdió contra Boca el 2 de mayo, se recupera de una lesión ligamentaria en el cartílago del tobillo derecho. Eso sí, se ilusiona con un posible arribo. "Sé que hay un interés, eso lo está llevando mi representante. Me atrae mucho la idea de jugar en Colo Colo, es un club grande de Sudamérica. Estoy dispuesto ir allá si se da la opción", dijo hace unos días.

"Me quedan dos años de contrato con Rosario Central y a mediados de año se fijó una cláusula que no debiera ser por una cifra tan alta. Además, eso se puede hablar, hay personas encargadas de hacer eso", agregó.

LUCAS PASSERINI

Colo Colo habría iniciado una ofensiva para conseguir el fichaje del delantero argentino Lucas Passerini, goleador del pasado Campeonato Nacional con . De acuerdo a La Cuarta, las negociaciones entre Blanco y Negro y el cuadro de colonia comenzarían luego que los “árabes” hagan efectiva la opción de compra de la mitad del pase a Estudiantes de Buenos Aires, dueño de la carta del ariete de 25 años.

Sin embargo, el presidente de los tetracolores, Jorge Uauy, aseguró que no los han llamado por el futbolista. "Palestino no tiene ninguna oferta en la mesa ni ningún club ha preguntado por Lucas Passerini. Nosotros adquirimos el 50% de la carta del jugador. Los jugadores siempre están abiertos a cualquier negociación. No nos han llamado, el jugador pertenence a Palestino, se ejerció la opción de compra y está absolutamente en orden. Contamos con él para la próxima temporada".

Cabe destacar que el oriundo de Formosa también está en la órbita de Universidad de Chile.