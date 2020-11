MERCADO DE MILLONARIOS: El Embajador tiene 11 renovaciones por definir

no ha parado en lo administrativo, a pesar de la pandemia que ha sumido en una profunda crisis al fútbol colombiano y que ha obligado a todos los clubes a bajar los sueldos de sus jugadores. En este marco, el Embajador tendrá movimiento de cara al mercado de pases, más por obligación que por gusto.

Luego de la eliminación de Sudamericana y Liga Betplay (aunque estará en la Liguilla de eliminados), Millonarios se prepara para lo que será el 2021, con la certeza de que lo que mostró Gamero sobre el final de esta temporada tiene mucho para rescatar, aunque también se hizo evidente la necesidad de varios refuerzos en algunas zonas del campo.

Por lo pronto, un listado de 11 jugadores pone a pensar al cuerpo técnico y a las directivas, pues hay varios nombres importantes de muy queridos por la hinchada:

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world