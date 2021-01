Mercado de invierno: Qué fichajes necesitan y qué salidas planean todos los equipos de Primera División

Muy poco margen para los clubes: 35 de 42 equipos del fútbol profesional español ya han excedido el límite de coste salarial de LaLiga

"Este será un mercado complicadísimo", sostiene un agente de jugadores a Goal, que prefiere el anonimato. "Los clubes han perdido muchísimo dinero por el impacto del Covid-19, no pueden ingresar el dinero de las taquillas porque no hay publico y nadie quiere hipotecarse en gastar dinero", asegura. ¿Solución? Casi todos los equipos intentarán tirar de una misma fórmula: la cesión, con o sin opción de compra. Pocos podrán afrontar traspasos. Entre otras cosas, porque 35 de 42 equipos del fútbol profesional español ya han excedido el límite de coste salarial de . Goal analiza las necesidades y objetivos de cada equipo en el mercado de invierno, uno por uno. Y esta es la particular "Carta a los Reyes Magos" de los clubes:

Deportivo . El club vitoriano ya ha excedido el límite de coste salarial, por lo que sus objetivos pasan más por no dejar escapar jugadores que por hacer fichajes. Como salidas, suena el nombre de John Guidetti, que no está aportando demasiado al equipo y tiene cartel en diferentes equipos europeos. En el apartado de posibles incorporaciones, el Alavés tiene una necesidad imperiosa, buscar un recambio para Rodrigo Ely, que se ha lesionado. No se esperan demasiados movimientos en Vitoria. Fundamental retener a Lucas Pérez y Joselu.

. No habrá grandes movimientos. El club ha contratado a Marcelino García Toral para sustituir a Gaizka Garotano. La Junta Directiva fichó a Alex Berenguer, descartó a Llorente en verano y no se fraguó el fichaje de Javi Martínez. Salvo gran sorpresa y oportunidad de mercado, el Athletic no fichará jugadores en este mercado de invierno.

Más equipos

. Excedido el límite de coste salarial ya cuando fichó a Kondogbia, el club rojiblanco lo tiene complicado. Busca un delantero centro tras la rescisión de Costa y tendrá que ajustar mucho sus números. El Atleti ha liberado 5 millones demasa salarial tras la marcha de Costa (el 50% de su ficha por seis meses) y podrá fichar por el 25% de la masa salarial que libera. Se habla de Raúl de Tomás, Loren, Maxi, Milik, Willian José o Gio Simeone, entre otros. El club busca una cesión o una oportunidad de mercado a bajo coste.

FC . El club catalán también se ha excedido el límite de coste salarial, motivo por el que no pudo firmar a Memphis Depay. Mercado complicadísimo para el Barça. No hay un sólo euro en la caja y necesita vender jugadores si quiere traer nuevas piezas. En el apartado de salidas, Junior Firpo, Aleña y Umtiti, a la espera de recibir alguna gran oferta por Coutinho, por ejemplo. En el club creen que los fichajes pasan por contratar a Eric García. En caso de que no pudiera llegar, le firmarían como agente libre, pero en el mes de junio.

Real . El cuadro bético necesita ahorrar. Y eso puede hacerlo vendiendo algún jugador o liberando masa salarial. Podría salir el portugués William Carvalho si el club recibe una oferta en torno a los 15-20 millones. El club también está atento a qué puede pasar con Loren Morón, que gusta en el Atlético de Madrid y en otros equipos ingleses. Pellegrini cuenta con tres delanteros: Loren, Borja Iglesias y Tony Sanabria. Quizá salga uno.

CF. En las últimas horas ha salido del club el director deportivo, Óscar Arias, lo cual hace prever un mercado extraño. A pesar de la gran primera parte de campeonato del equipo, Álvaro Cervera: es consciente de que necesita reforzar centro del campo y delantera. Tampoco se descarta un lateral izquierdo para generar competencia al Pacha Espino. Importante saber si va a llegar una oferta o no por Iván Alejo, uno de los jugadores más talentosos de la plantilla.

de Vigo. Tras la llegada del Chacho Coudet al banquillo, el cuadro vigués ha recuperado sensaciones. No obstante, a pesar de los problemas económicos del club, se plantean moverse en el mercado de invierno. Se busca un delantero, se ha logrado la cesión del lateral izquierdo Aarón Martín y se negocia la salida de Jorge Sáenz, qu no entran en los planes de Coudet. Lo normal sería que regresara al CF

SD . Salvo sorpresas de última hora y ofertas muy atractivas por sus jugadores, el club armero no se moverá demasiado en el mercado. Existe sensación de haber acertado de pleno con la política de refuerzos del verano. Quizá podría tratar de buscar un defensa que pueda apuntalar la zaga y pueda actuar como central o incluso lateral.

CF. El club ilicitano tiene previsto retocar la plantilla porque Almirón cree que necesita varios refuerzos. Un central con jerarquía y un centrocampista organizador es lo que se está buscando en el mercado. No hay escesivo dinero para grandes dispendios, pero el director deportivo del club cree que se darán pasos para potenciar la plantilla y conseguir la permanencia. Koné podría salir si llega alguna buena oferta.

FC. El cuadro azulón busca reforzarse de manera importante.Ángel Torres está tratando de cerrar la incorporación de Take Kubo, que llegaría cedido del después de su nala experiencia en , así como Carles Aleña, que saldría del Barcelona para firmar por los del Coliseum. Además podrían salir jugadores como. Diaby, Palaversa y Mollejo,que siendo cedido por el Atlético de Madrid, apenas está teniendo minutos.

. El club nazarí fue el que mejor se reforzó en verano y ahora no se moverá mucho en invierno. Suenan los nombres de Junior Firpo y Manu Sánchez para el lateral zurdo, aunque se trata de operaciones complejas, sobre todo en el caso del azulgrana, porque tendría que ser en forma de cesión. Prioridad retener a Milla, Yangel y Luis Suárez, que gustan y mucho en el fútbol inglés.

. El margen es muy estrecho, no hay gran liquidez y se buscan oportunidades de mercado. Está por ver qué sucede con el futuro en el banquillo de Míchel, pero la prioridad del club oscense pasa por intentar contratar un mediocentro y un par de jugadores de banda que puedan potenciar la competencia interna del equipo. Dani Escriche podría salir del club.

UD. Sólo se podrá fichar si antes se vende. Al equipo no le falta nada, pero tampoco le sobra. Sólo la llegada de una buena oferta por algún jugador podría detonar que el club se ponga manos a la obra para encontrar nuevos jugadores. Por ahora, el Levante no trabaja en ninguna posición específica. Si se produce alguna venta importante, el club buscará recambio.

. Necesita un lateral izquierdo para potenciar la plantilla y sigue sonando el colchonero Manu Sánchez, que no se pudo fraguar en verano. Tampoco se descarta que puedan salir un par de jugadores de la plantilla que apenas están teniendo minutos. En todo caso, la prioridad para Arrasate es recuperar lesionados, porque el club no tiene demasiado margen para fichar.

Real Madrid. Pese a los insistentes rumores con Camavinga, Pogba o Alaba, el Real Madrid no parece en condiciones económicas de poder firmar en enero. Esos fichajes, por ahora, quedarán aplazados para el mes de junio, porque interesan mucho al club. Otra cuestión es el apartado de salidas. El club contemplaría y escucharía ofertas por jugadores como Isco, Odriozola y Jovic. En el caso del malagueño, el interés del está ahí, pero la decisión depende del jugador. Si llega una buena oferta por Jovic, saldrá.

. Salvo giro inesperado, la Real Sociedad no tiene previsto fichar en este mercado. Otra cuestión será si se producen ventas o cesiones. Wilian José es el jugador que más "suena" para salir de la Real. El club tiene claro que, en caso de necesidad, siempre tira de su gran aval, la cantera. A Imanol le gustaría que llegase algún jugador más porque tiene 5 competiciones por delante y todo refuerzo que pudiera llegar sería bienvenido.

Sevilla FC. Se reforzó muy bien como siempre, en verano. Y ahora el club busca oportunidades de mercado y sobre todo, dejar salir a jugadores que no están teniendo demasiado protagonismo.Uno de los nombres propios es "Mudo" Vázquez que podría salir del Sevilla de manera inminente. El otro nombre encima de la mesa es del de Carlos Fernández. Tiene varios equipos interesados en él y la última palabra la tendrá el Sevilla. Si "Mudo" y Carlos salen, el club buscará incorporar un jugador más a la plantilla de Lopetegui.

El artículo sigue a continuación

Valencia CF. Necesita fichajes urgentes. Después de vender por más de 60 millones de euros en verano y no haber firmado ningún jugador en verano, el equipo coquetea con el descenso. ¿Se gastará el dinero Peter Lim? Esa es la gran pregunta. Javi Gracia, cuyo puesto está en el alambre, necesita fichajes a gritos. Un central, un medio y un delantero, por lo menos. En el apartado de salidas, Maxi Gómez interesa a varios clubes y si llega una buena oferta, podría salir de Mestalla.

Real . No tiene demasiados recursos económicos para lanzarse al mercado, pero necesita reforzarse con un delantero tras la lesión de Marcos André. El club sigue peinando el mercado en busca de delanteros y prefiere la cesión como mejor fórmula. Otro nombre encima de la mesa es el de Tony Villa. El habilidoso delantero podría salir del club siempre y cuando llegue una buena oferta por él.

Villarreal CF. El cuadro amarillo ha fichado a Etienne Capoue tras la grave lesión de Iborra y ahora mismo, en el apartado de salidas, aparece el nombre de Take Kubo. El japonés, cedido por el Real Madrid, apenas ha tenido minutos de juego con Unai Emery. Kubo se irá rumbo a Getafe y otro que podría salir es Daní Raba, que tampoco está tendiendo minutos en Castellón.