¿Malas noticias para Ozil? Así alinearía el Arsenal con Dani Ceballos

El jugador del Real Madrid está cerca de llegar al club de Londres; cuál podría ser el once de Unai Emery y cómo influiría en el alemán.

Está siendo una frustrante ventana de mercado hasta ahora para el , pero esas frustraciones pronto se aliviarán, en parte, con el fichaje de Dani Ceballos procedente del .

Cualquier hincha del Arsenal que haya visto el Campeonato de Europa Sub-21 de este verano y haya observado el desempeño de Dani Ceballos tiene licencia para ilusionarse. Y es que el camino de hacia el título continental ha estado regado por las buenas actuaciones del también ex jugador del .



El talento de Ceballos no está en duda, pero se trata de un futbolista que necesita jugar regularmente para poder demostrarlo. Y no fueron precisamente minutos los que le han sobrado en las últimas dos temporadas con el Real Madrid.



Llegó al Santiago Bernabéu en 2017 procedente del Betis a cambio de 17 millones de euros, después de brillar y conseguir el Balón de Oro en el Campeonato Europeo Sub-21 de 2017. En ese entonces, un encantado Florentino Pérez predecía: "Dani será un pilar del club en el futuro. A través de su humildad, trabajo duro y gran talento, recientemente fue nombrado mejor jugador en el Campeonato Euro Sub-21. Ahora comienza el verdadero desafío. Debes tener éxito para ti, para tu familia y para nuestros fanáticos de todo el mundo, que ya están completamente convencidos de tu talento. Los fanáticos te apoyarán".

Pero Ceballos ha tenido muchos problemas para hacerse un lugar en el once titular del Real Madrid, con Zinedine Zidane dándole muy poco espacio en sus esquemas. Las cosas empezaron a mejorar para él cuando el francés se fue del club en el verano de 2018. El jugador de 22 años empezó a jugar mucho más regularmente con Julen Lopetegui y con Santiago Solari, pero Zidane regresó en marzo pasado y volvió a dejarlo afuera una vez más.



Una salida del Bernabéu se erigió como la mejor decisión de cara al futuro, y esa salida está a punto de concretarse. Parecía que el mediocampista español se dirigiría al , pero la intervención de Unai Emery fue clave para que el jugador se vaya a préstamo al Arsenal.



Es un acuerdo que el Arsenal ha identificado como de bajo riesgo, con el club del norte de Londres teniendo que pagar una tarifa de préstamo relativamente baja, así como los 3 millones de dólares al año del jugador para llevarlo a la Premier League. Eso sí, no habrá ninguna opción para obtener a Ceballos de forma permanente una vez que el préstamo expire.



Hablando en los antes del partido del Arsenal contra el Real Madrid en Washington, Emery dijo que "Ceballos es un muy buen jugador, lo conozco desde el Betis y también del Real Madrid. Jugó muy bien con España Sub-21 y ganaron el Europeo". Cuando se le preguntó dónde encajaría a Ceballos en el Arsenal, comentó que "puede jugar de 8 o de 10".

Emery ha demostrado que es un entrenador al que le gusta usar diferentes sistemas, dependiendo del rival, y Ceballos encaja en varios de ellos. Ha actuado como número 10 antes, y podría ubicarse cómodamente en ese rol en el Arsenal, en caso de que Emery busque volver a su formación favorita de 4-2-3-1 para la próxima temporada. Ceballos podría ubicarse detrás del delantero central, dándole balones a Pierre-Emerick Aubameyang o Alexandre Lacazette.



Sin embargo, el Arsenal pasó la mayor parte de la segunda mitad de la temporada pasada jugando una formación de 3-4-1-2. Y allí, Ceballos también podría ser el hombre que juegue detrás de los dos delanteros centrales.



Ceballos está lejos de ser un jugador que simplemente juegue en el último tercio buscando dar el pase final. De hecho, es más bien un centrocampista central box-to-box: alguien que muestra una buena capacidad de trabajo y tiende a comenzar un poco más atrás antes de avanzar con el balón en sus pies.



Así que podría ser más un reemplazo de Aaron Ramsey, alguien a quien le viene mejor jugar en un mediocampo de tres hombres, posiblemente con Granit Xhaka y Lucas Torreira o Matteo Guendouzi justo detrás de él.

Puede que no ofrezca tanto gol como Ramsey, o que no se meta en el área con tanta regularidad como el galés, pero su calidad con el balón y su voluntad de correr con él desde lo más profundo puede proporcionar suficiente espacio y posibilidades para los delanteros.Todo esto plantea la pregunta, sin embargo, deNo es ningún secreto que al Arsenal le hubiera gustado dejar ir al jugador de 30 años este verano. Pero a Ozil aún le quedan dos años de su contrato (350,000 libras a la semana) y nunca quiso marcharse del club, por lo que estará en el Emirates Stadium por lo menos una temporada más. Sin embargo,Para obtener lo mejor de Ceballos, Emery debería olvidarse de colocarlo en una formación de 4-2-3-1 o de 3-4-1-2 y utilizar la de 4-3 -3.Todavía hay un montón de interrogantes sobre el Arsenal en la nueva temporada, pero la llegada de Ceballos sin duda le da a Emery algunas opciones muy necesarias.