Luis Suárez: "Es un momento complicado para Neymar, hay que dejarlo decidir"

El Pistolero, ex compañero del brasileño en el Barcelona, pide que dejen "tranquilo" al por ahora jugador del Paris Saint-Germain.

Es uno de los pesos pesados del vestuario del y uno de los futbolistas que más espera la llegada de Neymar, por su vínculo dentro y fuera del campo. Este viernes, Luis Suárez se refirió a la posible llegada de su ex compañero, actualmente en el Paris Saint-Germain, y aseguró que hay que dejar que el brasileño "decida lo que quiera".

Entrevistado en el programa 'Último al arco', de la radio uruguaya Sport 890, el Pistolero habló sobre la situación que atraviesa el ex del Santos, que todavía no jugó en la nueva temporada y cuyo futuro todavía no está claro. "Sé que es un momento complicado para Neymar. Hay que dejarlo que esté con los suyos tranquilo y que decida lo que quiera", expresó el internacional charrúa.

En cuanto a su futuro en el club catalán, aseguró que "en ningún momento" pensó en "la posibilidad" de irse del Barcelona. "Estoy para ayudar al club, estoy en el mejor equipo del mundo", agregó.

Además, habló sobre su carrera internacional, rechazando una retirada de la Celeste en el corto plazo. "Hay Suárez para rato en la selección. Estoy alegre que sigan saliendo jugadores jóvenes, con talento, ganas, con espíritu".

En cuanto a la eliminación contra Perú en la (Suárez falló un penalti en la tanda decisiva), señaló: "Teníamos calidad, jugadores, espíritu, nos conocíamos mucho los compañeros como para poder ganar la Copa América".

"Fallé el penalti por querer inventar pegarle de una forma que nunca le pegué. Errar un penal es humano y hay una familia atrás que sufre también, había que levantar cabeza", finalizó.