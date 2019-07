Sarri alimenta los rumores: "Pogba me gusta mucho"

El entrenador de la Juventus hace un guiño al jugador del Manchester United, cuyo futuro puede estar en Turín o Madrid.

El entrenador de la , Maurizio Sarri, ha alimentado el rumor sobre la posible contratación del centrocampista del Manchester United Paul Pogba, después de admitir que "le gusta mucho" el futbolista francés, pretendido también por el .



El campeón del mundo con Les Bleus en 2018 podría cambiar de aires este verano, puesto que parece preferir alejarse de Old Trafford en la actual ventana de traspasos. En ese sentido, el ex técnico del , que sucedió en el banquillo de la Juventus a Massimiliano Allegri, aseguró que siempre fue un gran admirador del talento de Pogba.



"Me gusta mucho, pero es jugador de . No soy el director deportivo, así que no conozco la situación", dijo Sarri en rueda de prensa antes del encuentro amistoso de pretemporada de la Juventus ante el .



Pogba también ha sido vinculado fuertemente con el Real Madrid, pero la elevada cantidad de dinero que pide el Manchester United ha alejado a posibles compradores... hasta el momento.



Pogba marcó 16 goles y dio 11 asistencias la temporada pasada, aunque la mitad de sus goles y cinco de sus asistencias llegaron tras el nombramiento de Ole Gunnar Solskjaer como reemplazo de José Mourinho.



Sarri también habló sobre los planes que tiene para el delantero estrella del equipo, Cristiano Ronaldo, y dónde planea colocarlo en su formación favorita, la de 4-3-3, así como sobre el nuevo fichaje Matthijs de Ligt, que fichó por la Vecchia Signora procedente del .



"Voy a empezar usando a Cristiano ligeramente en el sector izquierdo, pero realmente puede jugar en cualquier parte con la calidad que tiene. Tiene mucha experiencia y ha ganado mucho", señaló sobre el luso. "Hasta ahora, De Ligt no ha entrenado con sus compañeros de equipo, pero definitivamente verá acción mañana contra el Tottenham", manifestó sobre el holandés.