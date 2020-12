Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 12 de diciembre de 2020

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Bernat podría ser el primer fichaje de Víctor Font

Los precandidatos a la presidencia del FC se comienzan a mover. Uno de los favoritos, Víctor Font, ya podría tener el primer fichaje cerrado para la próxima temporada. Según apunta 'Onda Cero', se trata de Juan Bernat, lateral zurdo del y que llegaría para competir el puesto con Jordi Alba.

Las dos ventas que contempla Laporta para fichar a Haaland

Erling Haaland será uno de los jugadores más codiciados en el próximo mercado de verano y en ese aspecto los clubes ya se están moviendo. Joan Laporta, candidato a las elecciones del FC Barcelona, ya estaría meditando las ventas de Griezmann y Coutinho para acometer el fichaje del noruego, que podrá salir por 75 millones de euros.

Angeliño vale 18 millones de euros

Cedido al Leipzig por el , el lateral zurdo de 23 años Angeliño está siendo una de las revelaciones en Europa. Tal es así, que varios equipos ya han mostrado su interés por el español, al que el conjunto inglés valora en unos 18 millones de euros.

El le quiere quitar a Eric García al Barcelona

Eric García es el gran objetivo del FC Barcelona para reforzar su defensa la temporada. Pues bien, el Arsenal de Mikel Arteta estaría tentando al jugador, según apunta la prensa inglesa. El futbolista quiere jugar en el Barcelona, aunque tiene también una oferta de renovación del City.

y Zenit quieren de vuelta a Hulk

Tras la salida del delantero de , ya hay dos conjuntos que se han interesado en el veterano futbolista. Oporto y Zenit quieren contar de nuevo con los servicios del punta, mientras que su entorno le habría ofrecido al Wolverhampton.

El United ya quiere fuera a Pogba

El cuadro de los 'diablos rojos' se ha cansado del futbolista francés y ya le ha puesto en el mercado. Tras declarar Raiola, agente del galo, que el medio no renovaría su contrato, informa 'The Sun' que el United no quiere que el culebrón se alargue y ya habría puesto precio a Pogba: 55 millones de euros.

¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 12 de diciembre de 2020. El mercado volverá a abrir en el próximo 4 de enero, pero tras un verano extraño por el coronavirus, muchos equipos ya están planificando sus movimientos para cuando vuelvan a poder firmar jugadores.