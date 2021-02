Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 3 de febrero de 2021

El Celta niega ofertas por Tapia

Es uno de los jugadores revelación de la temporada y pese a que La Razón apuntaba a que Atlético de Madrid, PSG o Juventus estaban interesados en hacerse con sus servicios, el director deportivo del equipo celeste, Felipe Miñambres, se ha apresurado a asegurar que "no hemos recibido ninguna oferta formal" si bien reconoce que hay clubes que siguen al centrocampista peruano.

Las opciones de Diego Costa para jugar esta temporada

Tras salir del Atlético en el mercado de invierno y pese a tener varias ofertas, ahora mismo sigue sin equipo. Pero, ¿dónde podría recalar y cuáles serían sus pasos? Podría fichar por cualquiera que le ofreciera una ficha libre, pero sin opción de disputar competición europea alguna, por lo que su campo de acción queda notablemente reducido, a corto plazo, a una liga “menor”, la MSL o algún equipo brasileño... o esperar hasta verano.

José Luis Oltra es el nuevo preparador del conjunto madrileño. Oltra es el elegido para ser el recambio de José Manuel Sandoval, que ha sido destituido en las últimas horas. Oltra firma hasta final de temporada con el conjunto madrileño de la Liga Smartbank.

✅ OFICIAL / @OltraJL nuevo entrenador del CF Fuenlabrada — C. F. Fuenlabrada (@CFuenlabradaSAD) February 3, 2021

Jesé, presentado en la UD Las Palmas

Jesé Rodríguez vuelve a casa en este mercado de invierno. El ex del Real Madrid, PSG y Sporting de Portugal, entre otros, regresa a la UD. El cuadro amarillo ha presentado hoy al delantero, que quiere redimirse y triunfar con Las Palmas.

Ivan Saponjic, que ya debutó con el Cádiz ante su ex equipo, el Atlético de Madrid, ha sido presentado hoy por el cuadro amarillo. El serbio jugará a las órdenes de Álvaro Cervera hasta el 30 de junio, fecha en la que regresará al equipo del Cholo Simeone.

DIRECTO | Presentación de Ivan Šaponjić como nuevo jugador del #CádizCF https://t.co/2ORbHWellx — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) February 3, 2021

Aunque hace días el diario "Marca" anunciaba el fichaje de David Alaba por el Real Madrid, ahora el periódico alemán "Bild" anuncia que las negociaciones entre el Madrid y los representantes del jugador no avanzan. El defensa austriaco puede dejar el Bayern con la carta de libertad a final de temporada. El Chelsea está interesado en el jugador.

Andrés Guardado,a sus 34 años, no está acabando de ser titular en el Real Betis. Y precisamente por eso, su futuro no está claro. En concreto, 'Fox Sports' desvela que clubes poderosos de Turquía y Brasil han preguntado por la situación del centrocampista bético. También interesa en clubes de la MLS.

El West Bromwich Albion pidió la cesión del delantero danés, incluyendo una opción de compra, pero el danés descartó salir del Barça. Según cuenta "Mundo Deportivo", a Martin Braithwaite no le sedujo la idea de abandonar el club azulgrana en mitad de tempoada, motivo por el que rechazó el ofrecimiento inglés.

A sus 31 años y sabiendo que acaba contrato en 2022, Vitolo sabe que necesita jugar y tener minutos. No cuenta en el Atlético de Madrid y pese a que su fichaje por el Villarreal no se concretó en este mercado de invierno, "Marca" asegura que tendría la posibilidad de poder fichar por un equipo de Arabia y Catar, ligas que podrían darle un buen contrato.

El futuro de Ryad Mahrez está en el aire y varios medios le ven como posible sustituto de Vinicius de cara a la próxima temporada. El seleccionador de Argelia, Djamel Belmadi, asegura que el jugador del City “no está feliz en Manchester” y varios medios del país africano indican que podría acabar fichando por el Real Madrid.

Rafa Benítez podría volver al fútbol de Europa. Según 'Téléfoot', una de las principales opciones valoradas por la Comisión Directiva del Olympique Marsella para suceder a André Villas-Boas, que presentó en las últimas horas su dimisión, sería Rafael Benítez. El español se liberó de su contrato con el Dalian chino y aún no tiene equipo.

Sergio Ramos ha lanzado un órdago a Florentino Pérez por su renovación, que sigue bloqueada. Según "El Mundo", el capitán le habría dicho al presidente que si no aceptan sus condiciones no ampliará su contrato y se marchará en junio. Ramos es libre para negociar con otros clubes desde el pasado 1 de enero.

El Sevila inscribe a Papu Gómez y Aleix en la Champions

📋 Aleix Vidal y Papu Gómez, novedades en la Lista A para la @UEFA. #WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 3, 2021

"El Sevilla FC ha dado a conocer, en la mañana de este miércoles, la Lista A de jugadores que ha facilitado a la UEFA para inscribir de cara a la reanudación de la Liga de Campeones, con la eliminatoria de octavos de final ante el Borussia Dortmund, dentro de dos semanas. Las novedades blanquirrojas están presentes en las figuras de Aleix Vidal y el Papu Gómez, que entran en la lista, mientras que Franco Vázquez sale de ella, además de Carlos Fernández e Idrissi con respecto a la anterior", explica el club en su web oficial.

La baza del Liverpool para convencer a Mbappe

Según el Liverpool Echo, el club red acaba de firmar un nuevo contrato con la marca deportiva Nike para que sea su sponsor técnico a cambio de 40 millones por temporada. Mbappe es uno de los jugadores franquicia de Nike, que podría intentar que el jugador siga jugando para un club que trabaje con la marca si se decide a abandonar el PSG, donde termina contrato el próximo 30 de junio de 2022.

La Premier se pelea por Upamecano

Según The Mirror, Liverpool, Chelsea y Manchester United querían fichar un central este mercado de enero pero se han frenado a la espera de poder hacerse con los servicios de Dayot Upamecano en verano. A partir de este verano de 2021, el central francés tendría una cláusula de rescisión de unos 45 milones de euros que convierte su fichaje en una operación más asequible y apetecible.

El hermano de Pogba cree que no renovará con el United

"Le queda un año de contrato. Lo único que puedo decir es que si el United quiere dinero, tienen que venderlo ahora. Eso es lo único que puedo decir. Si no, será libre. No he escuchado nada sobre la renovación de su contrato", dijo en Mega.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 3 de febrero de 2021. Este lunes cerró la ventana de mercado invernal en España y ya no se podrán volver a inscribir jugadores hasta el próximo 1 de julio pero el mercado se sigue moviendo.