Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 27 de enero de 2021

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

El Athletic se fija en Azpilicueta

El cuadro rojiblanco podría tener un plan para el próximo mercado de verano. Y es que, según informa 'La Razón', César Azpilicueta es el objetivo número uno de los 'leones' para reforzar su defensa. El lateral termina contrato en junio, y podría salir ya que es una incógnita saber si Tuchel contará con él.

Asier Garitano, nuevo entrenador del

El que fuera entrenador pepinero durante cinco temporadas, Asier Garitano, vuelve al cuadro madrileño. Garitano toma las riendas y firma por lo que queda de temporada y por la siguiente, con opción de renovar por una tercera.



✅ Íbamos a hacer tres vídeos, dos infografías, cinco gifs y un streaming, pero hemos pensado que va a ser mejor darle normalidad...



Asier Garitano vuelve a casa#BienvenidoDeNuevoAsier#WelcomeBackAsier — C.D. Leganés (@CDLeganes) January 27, 2021

Özil, presentado en

Era un secreto a voces y ahora ya es oficial. Mesut Özil es nuevo jugador del turco. El internacional alemán resolvió su vinculación con el y ha sido presentado de manera oficial por su nuevo club, donde será el mejor pagado de la plantilla.

Sancho, Reyna y Guerreiro, en venta

Sorpresa en el Borussia de Dortmund, porque el club pondrá a la venta a varios de sus mejores jugadores. Según 'BIld' la situación económica y deportiva del Dortmund les obliga a vender para mantener la estabilidad. Sancho, Reyna y Guerreiro, en venta.

Óscar Estupiñán, en el radar de dos clubes españoles

Óscar Estupiñán, jugador del Vitoria de Guimaraes, está en el puntode mira de dos clubes españoles, que están estudiando su fichaje. El jugador colombiano, de 24 años, vería con buenos ojos recalar en la Liga española este invierno,. Otro de los clubes interesados en hacerse con los servicios de Estupiñán es el Unión Berlin de la .

Sanabria, cerca de salir del

Tony Sanabria, delantero del Real Betis, podría abandonar si cristaliza el interés del . El equipo grana está muy interesado en hacerse con los servicios del delantero, y el Betis espera una oferta en firme por su ariete. Pellegrini tiene tres puntas y el club puede dar salida a uno: Sanabria, Loren Morón o Borja Iglesias. Veremos en qué acaba.

Ya es oficial. Martin Odegaard es nuevo jugador del Arsenal de Londres. El noruego, propiedad del , llega en calidad de cedido al conjunto "gunner" hasta el 30 de junio, en una operación en la que los ingleses pagarán 2 millones de euros de tarifa de préstamo, además de pagar el salario del centrocampista.

👋 Welcome to The Arsenal, Martin Odegaard! 🇳🇴 — Arsenal (@Arsenal) January 27, 2021

El futbolista, propiedad del , saldrá de Lezama con dirección a Pucela. Kenan Kodro llegará al Real en calidad de cedido y se espera que su fichaje por el cuadro blanquivioleta se haga oficial en las próximas horas. Llegará para potenciar la delantera del Pucela hasta el 30 de junio.

Víctor Font tiene un acuerdo para fichar a Eric García ya

El candidato a la presidencia del , Víctor Font, ha anunciado que tiene un acuerdo con el para el traspaso de Eric García por tres millones de euros y ha pedido a la Junta Gestora del club que dirige Carles Tusquets que cierre la operación. "El City acepta no cobrar nada hasta la próxima temporada y el jugador también renuncia a su sueldo hasta el próximo curso, por lo que el impacto en la economía del club sería mínimo, sólo 230.000 euros de amortización", asegura.

Los "hammers" buscan un delantero en el mercado. Y tras el "no" de En Nesyri, delantero del Sevilla, han vuelto sus ojos en dirección a . Existe interés, aunque aún no oferta, por 'Choco'Lozano, delantero hondureño que ya no ocupa plaza de extracomunitario. El Cádiz no quiere vender, pero si llega una oferta de 10 millones... Los detalles, aquí.

El de Vigo está interesado en el fichaje de Franco Cervi, jugador del . Sería una petición expresa del nuevo entrenador, "Chacho" Coudet, que desea contar con un jugador de su experiencia en las filas celestes. El Celta estudia presentar una oferta de 4 millones de euros al cuadro portugués para cuajar el fichaje.

Sin novedades en la renovación que no llega de Sergio Ramos. El Madrid asegura que ha hecho una oferta y desde el entorno del jugador se indica que no existe oferta formal del club para seguir siendo jugador blanco. El club merengue sabe que Ramos puede escuchar ofertas y espera acontecimientos. Ramos acaba contrato en junio.

El cuadro londinense ha hecho oficial un secreto a voces: el fichaje de Thomas Tuchel. El técnico germano, que fue cesado en diciembre por el , llega al cuadro de Stamford Bridge.

El veterano guardameta de 42 años podría renovar una temporada más por la tal y como informe el "Corriere Torino". Buffon está en plenitud física y mental y quiere seguir jugando al fútbol, algo que no vería mal la Juventus que no solo tiene un portero de garantías en su plantel si no alguien importante que dar empaque en el vestuario.

Florentino Luis, objetivo del

Desde el portal 'Diario de transferencias' se apunta el interés del Valencia CF en Florentino Luis, centrocampista de 21 años. El portugues se encuentra cedido en el Monaco por el Benfica, pero no tiene apenas minutos y si el club valencianista se activa, podría conseguir un préstamo hasta final de temporada por una tarifa de cesión de un millón de euros

El centrocampista del está en el radar del fútbol italiano que le pretende. La tiene tomada la delantera como afirma "Tuttosport". Se habla de una cesión y una opción de compra no superior a los 11 millones. De concretarse Arsenal y Atlético romperían su acuerdo de cesión y el charrúa volvería a la donde despuntó.

Pese a la escasez de minutos, el brasileño, cedido por el Real Madrid hasta 2022, opta por seguir como pudo confirmar Goal. Diferentes clubes como el Valladolid se han interesado por él en este mercado,, pero Reinier no saldrá de la Bundesliga. Hablará con su agente y la entidad alemana para que la situación mejore en los próximos meses.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 27 de enero de 2021. Recordemos que sigue abierta la ventana de mercado invernal en desde el pasado 4 de enero y así se mantendrá hasta la medianoche del próximo lunes 1 de febrero de 2021.