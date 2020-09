Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 11 de septiembre de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

Tuchel desmiente que el quiera a Guendouzi

09:10 horas. El técnico del club fracés ha descartado el fichaje del jugador del . "No va a pasar", aseguró el técnico en rueda de prensa tras el debut del PSG en la .

Giroud también entra en los planes de la

08:53 horas. Sky Sports publica que la Juventus sigue buscando delantero y también está estudiando la contratación del delantero francés del , que puede acabar teniendo un rol secundario en el equipo blue tras el fichaje de Timo Werner.

El rescindirá el contrato a Wilshere

08:35 horas. Talksport asegura que el ex del Arsenal no seguirá jugando en los Hammers después de su calvario de lesiones. El futbolista aún tiene un año más de contrato pero parece que no cuenta en el proyecto de David Moyes.

08:00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 11 de septiembre de 2020. Además, si tenéis cualquier tipo de duda o consulta acerca de cuándo abre y cuándo cierra el mercado de fichajes en o en otros países del mundo, os lo explicamos aquí.