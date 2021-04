Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 20 de abril de 2021

Según ha podido saber Goal, Kylian Mbappé ha dado instrucciones a una persona de su confianza para adquirir una nueva vivienda en la capital de España. Mbappé tiene contrato en vigor con el PSG hasta junio de 2022 y sigue sin renovar con el cuadro parisino. Es, sin duda, el claro objetivo del Real Madrid en el mercado de fichajes.

El West Ham insistirá por En-Nesyri

La Razón asegura que el club de Londrés volverá a intentar el fichaje del delantero marroquí del Sevilla que esta temporada ya ha superado la veintena de goles. El club de la Premier ya ofreció más de 30 millones para ficharle en enero pero el Sevilla rechazó la oferta.

Nagelsmann es el gran candidato para entrenar al Tottenham

El Tottenham tiene al técnico del RB Leipzig, Julian Nagelsmann, como su principal candidato para reemplazar a José Mourinho, asegura el Daily Mail. Los Spurs despidieron a José Mourinho el lunes después de un año y medio a cargo. La cláusula de salida del técnico alemán es de 10 millones de euros.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 20 de abril de 2021. El lunes 1 de febrero cerró la ventana de mercado invernal en España y ya no se podrán volver a inscribir jugadores hasta el próximo 1 de julio, pero el mercado se sigue moviendo.

Acerca del tema de la renovación de Sergio Ramos, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, comentó en "Mega" lo siguiente: "Le quiero mucho pero estamos en una situación muy mala. En el Madrid nadie pone el dinero. Hay que ser realista. Ahora mismo estamos muy mal”, dijo Florentino. Eso sí, matizó que “yo no he dicho que Sergio no vaya a seguir".

Las horas de Samuel Umtiti en el Barcelona parecen contadas y el club le busca acomodo fuera de la plantilla para este verano. Según informa el portal ‘Sky Sports’, su salida estaría cerca de concretarse este julio, ya que el Zenit de San Petersburgo estaría interesado en el central francés y que las negociaciones por su traspaso ya habrían empezado.

En declaraciones a "Mega", Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, descartó la vuelta de Cristiano Ronaldo al club blanco. El presidente madridista comentó que “no volverá. Tiene contrato con la Juventus. No tiene sentido. Le quiero mucho, nos ha dado mucho, pero no tiene sentido que vuelva”, afirmó para dar por zanjados los rumores.

