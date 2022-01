Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 4 de enero de 2022

Haaland, decisión inminente

Según el 'Diario MARCA', Erling Haaland tomará su decisión definitiva respecto a su futuro antes del 31 de enero. Todo apunta a que el noruego acabará recalando en el Real Madrid o el Barcelona, pues el jugador desliza que jugará en España, y el Dortmund quiere saber cuanto antes el desenlace para comenzar a preparar la próxima temporada.

Correa, renovado hasta 2026

El Atlético de Madrid ha anunciado este martes la renovación del futbolista argentino hasta junio de 2026. Ángel Correa ya estaba vinculado con el Atlético hasta 2024, por lo que ha renovado por dos temporadas.

Morata, atrapado en Turín

Según el 'Diario AS', la Juventus no tiene intención de dejar salir al jugador sin antes cerrar un recambio. Allegri es consciente de que la competición sigue y no quiere quedarse sin un nueve referencia para su equipo.

El Arsenal quiere deshacerse de Aubameyang

Según el 'Daily Mail', el equipo londinense teme que su valor de mercado siga bajando debido al hecho de que Arteta le mantiene apartado del equipo por indisciplina y quiere convencer a alguno de los grandes de Europa de que lo fiche ya.

Umtiti se niega a irse

Según el 'Diario AS', el francés ha vuelto a rechazar ofertas de clubes que tenía encima de la mesa, en este caso, la del Fenerbahçe. Samuel Umtiti quiere quedarse en el Barcelona y el Barça quiere que salga, de momento no llegan a un punto en común.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 4 de enero de 2022. LaLiga avanza y la ventana de fichajes se acaba de abrir, desatando las operaciones y los rumores, que nunca descansan. Los equipos buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara a lo que queda de temporada.