Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 27 de marzo de 2022

El Inter se une a la puja por Veretout

Al centrocampista francés de la Roma le ha salido otro pretendiente. Y es que además del Milan, el conjunto neroazzurri se ha fijado en él según "Tuttosport". El jugador de 29 años acaba contrato en 2024.

Asensio ha de decidir antes de acabar la temporada

Getty Images

"Bernabéu Digital" informa que el jugador balear del Real Madrid tiene que tomar una decisión sobre su futuro antes de que acabe la presente temporada. El club de Concha Espina le ha ofrecido renovar su contrato, que vence en 2023, pero ha de aclarar qué va a hacer más pronto que tarde.

Mourinho volverá a la carga por Xhaka

Getty

El mediocentro suizo del Arsenal encandiló al portugués y quiso traerlo el año pasado, pero la Roma y el club inglés no llegaron a un acuerdo a pesar de la voluntad del jugador. No obstante, "La Gazzetta dello Sport" asegura que el próximo verano puede ser la vencida ya que su edad (cumple 30 años en septiembre) puede abaratar el precio.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 27 de marzo de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.