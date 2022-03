Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 4 de marzo de 2022

Pablo Torre, cerca del Barcelona

Pablo Torre tiene contrato con el Rácing de Santander hasta junio de 2025 y una cláusula de 10 millones de euros. Sin embargo, el Barcelona está negociando para conseguir su fichaje por debajo de ese dinero y está a un paso de lograr su fichaje. Torre también es objetivo del Real Madrid.

Haaland, objetivo prioritario del Barça

El Barça quiere a Haaland, sí o sí. Y por eso ha reabierto los contactos con LaLiga y espera que sea más laxa con el 'fair play' financiero en caso de llegar a una entente con CVC. Según "Mundo Deportivo", la entidad azulgrana espera tener más del 15% para fichar ya que el acuerdo con CVC sería distinto al del resto de clubs españoles.

Dybala, futuro en el aire

Paulo Dybala no sabe dónde jugará el próximo curso. Será agente libre a final de temporada, porque acaba contrato. Sin embargo la Juventus admite una inminente reunión con el argentino para resolver su situación.

Sergi Roberto, renovación "congelada"

El futuro de Sergi Roberto en el Barcelona sigue sin resolverse. Es más, su renovación se ha enfriado. El jugador, que sigue recuperándose de una lesión, tiene un pie más fuera que dentro.

Gayà, en el radar del Barça

José Luis Gayà es objetivo culé. El defensa valenciano, que acaba contrato en 2023 y al que el Valencia quiere renovar, no quiso 'mojarse' sobre su continuidad en el club 'che'. "No es momento de hablar de mi futuro". En el Barça ven con buenos ojos su llegada en junio. El Valencia pedirá dinero por el traspaso.

Christensen, a un paso del Barcelona

El central acaba contrato con el Chelsea, inmerso en un proceso de venta tras la marcha de Roman Abramovich. En el Barcelona están convencidos de que el jugador sería un gran refuerzo y llegaría como agente libre, ahorrándose tener que pagar un traspaso.

Maguire, en problemas

El Manchester United examinará el rendimiento de Harry Maguire para valorar su continuidad en verano. Costó 80 millones de euros y no acaba de convencer. El 'Daily Mail' publica que el United trabaja para fichar un central en el mercado estival.

Matty Cash, objetivo del Atleti

El lateral del Aston Villa es una pieza vital para el entrenador Steven Gerrard, pero en la prensa inglesa insisten en que el Atlético de Madrid pujará este verano para hacerse con Cash, una de las sensaciones de la Premier League.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 4 de marzo de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.