Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 2 de mayo de 2022

Gabriel, descartado por el Barcelona, puede ir a la Juve

Según informa "Sky Sports", el equipo de Turín irá en este mercado por Gabriel (24 años). El central del Arsenal, que ya fue descartado en el Barcelona, tiene contrato con el equipo inglés hasta mediados de 2025.

Tres nombres para Mateu Alemany

El director deportivo del Barcelona habló en "Movistar" sobre el mercado del Barcelona. Y respondió sobre tres nombres en particular: Gavi, Dembélé y Lewandowski.

Sobre Lewandowski: "No hablamos de jugadores con contrato. Si alguna vez hay interés por algún jugador, hablamos directamente con el club".

Sobre Dembélé y Gavi: "Los dos han demostrado su voluntad de seguir. Nosotros tenemos unos límites y tenemos que ser estrictos en el asunto salarial. Todo el mundo sabe cómo está nuestro Fair Play. Tenemos que adaptarnos a la realidad y eso, en ocasiones, no es fácil".

Xavi, sobre Gavi: "Ojalá renueve pronto"

"Estoy muy contento por él (Gavi) y ojalá renueve, a ver si se hace pronto. Ya hemos tenido la gran noticia de la renovación de Araújo. Esperemos que él sea el siguiente", declaró el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, en la rueda de prensa luego de la victoria frente al Mallorca 2 a 1.

Cuatro grandes equipos se fijan en Tielemans

En palabras del "Diario AS", el Real Madrid, el Arsenal, el Chelsea y el Manchester United pretenden hacerse con los servicios del centrocampista belga. Hay que decir que su vinculación con el Leicester acaba en 2023, por lo que puede ser una gran oportunidad de mercado, y que está tasado en torno a 40-60 millones de €.

El Manchester United quiere desprenderse de Martial

Según "The Sun", el club mancuniano está dispuesto a asumir unos 12 millones de libras para "ayudar" al francés a que encuentre una salida este próximo mercado de verano. Al parecer, Ten Hag no cuenta con él a pesar de que tiene contrato hasta 2024.

Sergi Roberto, muy cerca de renovar

El jugador azulgrana renovará hasta 2023 muy pronto, según revela el periodista Fabrizio Romano, quien añade que solamente faltan unos últimos detalles para cerrar el acuerdo

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 2 de mayo de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.