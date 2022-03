Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 19 de marzo de 2022

Alves le enseña el camino de vuelta a Messi

El lateral brasileño del FC Barcelona, Dani Alves, ha concedido una entrevista a "ESPN" donde ha asegurado que no ve a Messi feliz en Paris: "Para mí, Messi no está disfrutando en el PSG, está desubicado. Voy a decir una cosa que Leo siempre me decía: '¿Dónde vas a estar mejor que aquí?' Y yo lo comprobé. No hay nada mejor que jugar aquí (Barcelona). Ojalá pueda volver. Si viene, que venga conmigo", apuntó el brasileño, que también estuvo en las filas del PSG una vez finalizó su primera etapa en el club catalán.

(C)Getty Images

Tuchel se queda en el Chelsea

La situación por la que atraviesa el Chelsea ha provocado que se disparen los rumores sobre algunos de sus jugadores y también de su entrenador. En el caso de este último, Thomas Tuchel ha salido al paso de los rumores que lo sitúan en el Manchester United la próxima temporada: "¿Me ven menos comprometido con el club en esta situación? Absolutamente no. Este club lo tiene todo para hacerme feliz y tenemos un montón de razones para seguir aquí".

Getty/GOAL

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 19 de marzo de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.