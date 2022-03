Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 1 de marzo de 2022

Odriozola solo piensa en la Fiorentina

El lateral español cedido por el Real Madrid al equipo 'viola' ha sido entrevistado por "Tuttosport" y ha dejado claro que no piensa en el futuro y que es feliz en Florencia. "¿La Fiore me quiere a largo plazo? Estoy disfrutando del presente, sin pensar en el futuro. Cuando llegue el momento, voy a entender muchas cosas. Quiero decir, sin embargo, que no extraño un gran escaparate, estoy muy contento en Florencia, me siento como en casa, donde me quieren, en una ciudad hermosa".

Getty Images

De Ligt deja en el aire su futuro

El central holandés quiso aclarar unas declaraciones de su agente, Mino Raiola, en las cuales aseguró que el defensa se marcharía este verano. "Lo que Mino Raiola dijo ocurrió hace tres meses, muchas cosas pueden cambiar. Por el momento estoy centrado en esta temporada. Estoy disfrutando mucho aquí en la Juventus. Aprendiendo más cada semana, y eso me encanta", aseguró en declaraciones al programa 'Rondo'.

Getty Images

El Ajax quiere a Jordi Cruyff

Según el 'Diario AS', la salida de Marc Overmars ha dejado una vacante en la secretaría técnica del equipo de Ámsterdam que querrían ocupar con el hijo del mítico Johan Cruyff, el cual ahora mismo trabaja para el Barcelona a las órdenes de Mateu Alemany.

Getty Images

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 1 de marzo de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.