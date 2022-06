Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol nacional e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 5 de junio de 2022

El Elche quiere seguir contando con Pastore

Según el medio "RMC Sport", el Elche está negociando con Javier Pastore para prolongar su contrato. Existen negociaciones e intenciones, pero faltan definir detalles...

Getty Images

Aston Villa no está interesado en Luis Suárez

El delantero uruguayo, quien no seguirá en el Atlético de Madrid, sigue buscando club para la próxima temporada. Y, entre las posibles opciones, apareció el Aston Villa. Sin embargo, el medio "The Times" asegura que el ex-Barcelona no irá al equipo inglés.

El artículo sigue a continuación

Getty Images

Real Madrid descarta interés por Pogba

Medios ingleses informaron que un posible destino para el jugador francés sería el conjunto blanco, pero la institución madridista ya se encargó de no hacer crecer el rumor y descartó cualquier tipo de operación por el mediocampista.

Getty

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 5 de junio de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano y las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.