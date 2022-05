Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 4 de mayo de 2022

La Juve, a por De Jong

¿Seguirá Frenkie De Jong en el Camp Nou el curso que viene? El holandés tiene contrato en vigor, pero el Barça escucharía si llega un club con una buena oferta. La Juve sueña con Frenkie, y según Sport, estará atenta a la posibilidad de su traspaso.

Dybala, destino Inter

Paulo Dybala acaba contrato con la Juventus y no va a renovarlo. Precisamente por eso, el argentino está buscando destino y según la prensa italiana, el mejor colocado para hacerse con sus servicios es el Inter de Milán, que hace tiempo desea su fichaje.

Rüdiger, cerrado por el Madrid

Antonio Rüdiger jugará en el Real Madrid las próximas cuatro temporadas. Sin embargo, el anuncio oficial del fichaje se llevará a cabo no en los próximos días, sino cuando el cuadro blanco y el Chelsea acaben su temporada.

Tres renovaciones para la Real

La Real Sociedad está cerrando su particular "plan renove". Ya hay acuerdo verbal para continuar con Álex Remiro, Adnan Januzaj y Robin Le Normand. La firma y el anuncio oficial podrían estar al caer en próximos días.

Newcastle: interesa Schick

Patrick Schick, delantero checo del Leverkusen, está en el punto de mira de las "urracas". Schick es una de las opciones valoradas por el Newcastle United para reforzar su primera línea en el mercado estival. Los alemanes pedirán 30 millones para dejarle ir.

Swedberg, en el radar del Barça

El Barça ha puesto sus ojos en una joven perla. Se trata de Williot Swedberg, de 18 años, juega de centrocampista en el Hammarby y ha demostrado tener olfato goleador, con seis goles en 13 partidos. Tiene contrato hasta 2024.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 4 de mayo de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.