Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 26 de febrero de 2022

Tite dejará la selección brasileña tras el Mundial de Qatar

El seleccionador brasileño, Tite, ha anunciado este viernes que tras el Mundial de Qatar que se celebrará a final de 2022 dejará el banquillo de la canarinha, al que llegó en 2016. Lo ha anunciado en una entrevista en Globo Esporte. En su palmarés cuenta con una Copa América, la de 2019, tras derrotar a Perú en la final.

Jesús Casas deja de ser segundo de Luis Enrique en la selección

Una de las piezas clave del núcleo duro de la selección española, Jesús Casas, segundo entrenador de la selección española y mano derecha de Luis Enrique en la segunda etapa del asturiano como seleccionador, ha rescindido su contrato con España, según ha anunciado la propia Federación. El gaditano se marcha agradeciendo la confianza que han depositado en él tanto Luis Rubiales como José Molina, presidente y director deportivo de la RFEF, pero sin mencionar a Luis Enrique en un primer momento. Después ha mostrado su agradecimiento al preparador asturiano a través de Twitter.

La Juventus viene a por Lodi

Según 'Tuttosport', la 'Vecchia Signora' se ha fijado en el lateral brasileño para reforzar su carril izquierdo. De hecho, tuvo un emisario en las gradas del Metropolitano en el partido ante el United, en un día en el que Lodi hizo un gran partido, asistencia en el gol de Joao Félix incluida.

El United se harta de Maguire

Según 'Mirror', el Manchester United está muy molesto con el rendimiento del central por el que desembolsaron 87 millones de euros en su momento y planean fichar a Antonio Rüdiger, del gusto de Ragnick, de cara a la próxima temporada para que suceda al inglés en el centro de la zaga.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 26 de febrero de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.