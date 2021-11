Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 23 de noviembre de 2021

Diego Martínez dice no al Elche

Según "Cope Elche", el técnico gallego ha rechazado ser el sustituto de Fran Escribá en el banquillo del Martínez Valero. La propiedad del club ya valoraría otras opciones como Herán Crespo y Sebastián Beccacece y los españoles Francisco y Javi Gracia.

Pau Torres explica su "no" al Tottenham

“El impulso de jugar la Champions con el equipo de mi ciudad fue mayor. El presidente no me presionó, a pesar de que podían ganar mucho dinero. Lo aprecio", asegura en una entrevista a "The Guardian".

Klopp quiere a Jude Bellingham

El centrocampista inglés Bellingham es una de las estrellas emergentes más importantes de Europa como se acaba de confirmar con su segunda posición en la votación del Golden Boy que acaba de ganar el culé Pedri. Y Jürgen Klopp lleva un tiempo dándole vueltas a incorporarlo al Liverpool el próximo año. El precio, al menos el que pedía el Dortmund el pasado verano era de 120 millones de euros, no sería un problema para los reds, pero sí quizá el listado de equipos que piensan en poder entrar en la puja por el joven volante. Eso sí, los equipos de la Premier League tendrían ventaja sobre el resto, dado que Bellingham está dispuesto a volver a su país por encima de otras opciones.

Héctor Herrera se iría con un viejo conocido de LaLiga

Al final de la presente temporada, el mexicano Héctor Herrera dejará la disciplina del Atlético de Madrid donde nunca ha encontrado su sitio. Y aunque serían varios los clubes interesados en que Herrera jugara en ellos la siguiente campaña, la Roma de José Mourinho para el que más interés estaría poniendo en el centrocampista todavía colchonero.

El Sevilla vuelve a fijarse en el Tecatito

No es ningún secreto que Julen Lopetegui desea desde hace un tiempo volver a hacerse con los servicios del Tecatito Corona, ahora jugador del Oporto. Ya el verano pasado sonó mucho su llegada a Nervión pero no se produjo por asuntos crematísticos. Ahora, Monchi se habría conjurado para hacerse con él el próximo verano, aprovechando que termina su relación con el club luso en junio. Aunque para ello tendrá que pelear con otras entidades importantes que también tienen al azteca en su agenda, como es el caso del Milan.

A Rüdiger le va a convencer la chequera

Antonio Rüdiger pasó de ser casi despreciado por Frank Lampard a revalorizarse internacionalmente gracias a la confianza que en él depositó Thomas Tuchel. Tanto es así que ahora que va a quedar libre el próximo mes de junio, son varios los clubes top que luchan por convencerlo de que se vaya con ellos. Seguramente sean dos los que destacan por encima de otros: el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Dos entidades del máximo prestigio pero no las únicas que están persiguiendo a Rüdiger. Y el alemán, a diferencia de algunos otros futbolistas, no va a fijarse tanto en el renombre del club sino que, según parece, dará el sí a la entidad que le dé un más suculento contrato.

Otro exjugador del United para sustituir a Solskjaer

El Manchester United tiene prisa para suplir el cese de Solskjaer pero es muy probable que acabe eligiendo un técnico solo para lo que resta de temporada y escoger en verano un entrenador de primer nivel para que lleve los mandos de su próximo proyecto. Con la decisión todavía pendiente, parece que el francés y antiguo miembro de la plantilla Laurent Blanc sería ahora mismo uno de los favoritos para la dirección mancuniana. El galo se encuentra dirigiendo en Catar al Al-Rayyan y debería valorar si prefiere la tranquilidad y la seguridad del emirato o volver a la primera plana de la actualidad aun a riesgo de que se pueda quedar sin trabajo en junio.