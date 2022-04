Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 15 de abril de 2022

El primer fichaje del Manchester United para la temporada 2022-2023

En Inglaterra pocos dudan de que el próximo entrenador del Manchester United será Erik ten Hag, actual técnico del Ajax. Ahora, según "Daily Mail", se sabe también cuál sería el primer fichaje de la nueva temporada: Steve Bergwijn (24 años), extremo del Tottenham Hotspur.

James suena otra vez en el Atlético

Según informa el portal turco "FotoMac", el colombiano podría volver la próxima temporada a LaLiga. El conjunto colchonero suena como posible opción. El mismo medio, además, señala que el Fernebahçe y el Galatasaray están también interesados por el actual jugador del Al Rayyan de Qatar.

"No tenemos un acuerdo con Lewandowski"

Así lo aseguró Mateu Alemany, director de fútbol del Barcelona, en la previa del duelo contra el Eintracht Frankfurt, descartando así los rumores.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 15 de abril de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.