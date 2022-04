Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 17 de abril de 2022

Koundé, un viejo anhelo del Real Madrid

Tal y como cuenta Jorge Picón en GOAL, el Sevilla, debido a su situación económica, sabe que deberá hacer ventas importantes este verano y una de ellas podría ser la de Koundé. City y Chelsea le quieren, pero miembros de la directiva del Real Madrid también se han fijado en el central francés, aunque para los blancos no es una prioridad.

Getty Images

Semana de renovaciones en el Barcelona

Según informa 'Mundo Deportivo', se espera que esta semana Mateu Alemany cierre las renovaciones de Ronald Araujo y acercar posturas con los agentes de Gavi, Sergi Roberto y Dembélé.

Getty Images

Tchouameni deberá "hacer un Camavinga" si quiere venir al Real Madrid

Según informa 'MARCA', el centrocampista del Mónaco deberá ser paciente y esperar hasta el final del mercado si quiere jugar en el Real Madrid. No obstante, si no lo hace, todo apunta a que su destino será la Premier League.

Getty

Tres movimientos para retener a Mbappé

Según 'Le Parisien', el PSG sigue dándole vueltas a la situación de su estrella y no para de pensar qué hacer para retenerla. Las tres acciones que se plantean ahora son las que siguen: echar a Neymar, fichar a Tchouameni o Pogba y darle el brazalete de capitán.

FC Player

Pogba 'sella' su billete de salida de Manchester

Su gesto este sábado en Old Trafford parece haber sido la gota que ha colmado el vaso. El francés ya tenía todas las papeletas para abandonar el Manchester United este verano y tras hacerle un gesto a la grada debido a los abucheos, la sensación es que ya no hay vuelta atrás.

getty

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 17 de abril de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.