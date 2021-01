Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 26 de enero de 2021

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 26 de enero de 2021:

Buffon podría renovar hasta 2022

El veterano guardameta de 42 años podría renovar una temporada más por la tal y como informe el "Corriere ". Buffon está en plenitud física y mental y quiere seguir jugando al fútbol, algo que no vería mal la Juventus que no solo tiene un portero de garantías en su plantel si no alguien importante que dar empaque en el vestuario.

Torreira, más cerca de la

El centrocampista del , al que Simeone intenta darle cariño en forma de minutos, está en el radar del fútbol italiano que le pretende. Varios clubes se han interesado por él si bien es la Fiorentina quien tiene tomada la delantera como afirma "Tuttosport". Se habla de una cesión por el resto de la temporada y una opción de compra no superior a los 11 millones. De concretarse y Atlético romperían su acuerdo de cesión y el charrúa volvería a la donde despuntó.

Reinier se queda en el Dortmund

Pese a la escasez de minutos y el interés de varios clubes, el brasileño, cedido por el en Alemania hasta 2022, opta por seguir como pudo confirmar Goal. Diferentes clubes como el se han interesado por él en este mercado, por lo que su intención es, asimismo, hacer un balance con su agente y la entidad alemana para que la situación mejore en los próximos meses.





Será oficial en próximas horas. Según ha podido saber Goal, el acuerdo entre y por el fichaje de 'Papu Gómez' está cerrado. El jugador está volando rumbo a Sevilla y en las próximas horas, la intención del club hispalense es que pase revisión médica y sea presentado de manera oficial como nuevo jugador del cuadro de Nervión.

MERCADO 📲



'Papu' Gómez será hoy mismo nuevo jugador del #SevillaFC y en unos minutos aterrizará en ⚪️🔴



Según ha podido saber @GoalEspana la intención del club es que pase el reconocimiento médico e incluso sea presentado oficialmente hoy ✍️



➡️https://t.co/r7nfYCXAQN pic.twitter.com/CqWpPkMgwm — Goal España (@GoalEspana) January 26, 2021

Tras la negativa de Youseff En-Nesyri a salir del Sevilla FC, el sigue buscando delantero en España. Y uno de los candidatos que despiertan el interés de los "hammers" es el "Choco" Lozano, delantero del CF. El hondureño tiene la nacionalidad española, algo que podría abrirle las puertas de la Premier, pues ya no ocuparía un puesto como extracomunitario.

Todos pendientes del Camp Nou. Hoy es el día "D"por el defensa, el día clave para el fichaje de Eric Garcia por el Barça. La juna gestora se reúne con los candidatos a presidente,con la decisión pendiente de cerrar su fichaje, ya sea libre en julio o pagando ahora, o no atarlo todavía. Eric acaba contrato en junio de este año con el .

Aunque en el club azulgrana atraviesan serias dificultades económicas, el tiene en su radar a José Luis Gayà, jugador del CF. Según el programa ‘Onze’ de Esport3, el lateral y capitán del Valencia, de 25 años, podría salir por 15 millones más variables.

El coreano Kang In Lee está a punto de cumplir 20 años, pero su renovación con el Valencia CF sigue estancada. Tiene contrato hasta junio de 2022, pero en el club temen que se acabe convirtiendo en un nuevo caso "Ferran Torres" y se vaya. Real y el Mónaco son dos de los equipos que más interés tienen en hacerse con sus servicios.

Según "Superdeporte", el Valencia CF no tira la toalla para conseguir el fichaje de Lucas Torreira. Pese a que el uruguayo parece un fichaje muy complicado, en el club ché confían en poder convencer al charrúa de recalar en el equipo de Javi Gracia, necesitados de fichajes para potenciar una plantilla que está en apuros en la clasificación.

El futuro de Ángel Di María está en el aire. El argentino puede renovar con el , aunque otras voces indican que acabará en el . La renovación del extremo avanza en buena dirección, según 'L'Équipe'. No obstante, equipos como Inter, Tottenham y Juventus le tantean por si cambia de aires. La llegada de Pochettino sería clave para renovar.

Fernando Llorente, a sus 35 años, podría cambiar de equipo. Según informa 'Sky ', el delantero español podría acabar fichando por el Calcio, y se ha convertido en el gran favorito para suplir la marcha del punta Kevin Lasagna al Hellas Verona.

Según apunta 'La Oral Deportiva', el zaguero internacional argentino, Marcos Rojo, quien queda libre del al final de la presente temporada, habría rechazado una propuesta del CF. Rojo habría dicho "no" al equipo azulón y se inclinaría por una oferta para fichar por este mes.

El artículo sigue a continuación

El Real Madrid podría recomprar a Reguilón

Informan desde , más en concreto 'Football.London', que el Real Madrid ya estaría pensando recuperar a Reguilón a final de temporada. La buena temporada del lateral zurdo en el Tottenham no está pasando desapercibida en el club blanco, que podría ejecutar la claúsula de recompra de 45 millones de euros que tiene por el futbolista.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 26 de enero de 2021. Recordemos que sigue abierta la ventana de mercado invernal en España desde el pasado 4 de enero y así se mantendrá hasta la medianoche del próximo lunes 1 de febrero de 2021.