Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 23 de diciembre de 2020

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Jesús Vallejo quiere volver al

"En estoy muy centrado, pero, por supuesto, ojalá que en el día de mañana pueda estar en el Madrid. Pero no es algo que me obsesione mucho. Lo que me voy dando cuenta es de que hay que estar centrado en cada entrenamiento", aseguró el defensor en El País.

La busca un portero

Como adelanta SportMediaset, el equipo de la capital italiana quiere reforzar su plantilla con un hombre en la portería. El nombre señalado sería Salvatore Sirigu, de 33 años, quien actúa en el .

El Inter abre las puertas a Eriksen

Giuseppe Marotta, CEO del Inter, confirmó a Sky Sport Italy lo que es un secreto a voces. "Sí, puede confirmar que Christian Eriksen está en la lista de transferibles. Dejará el equipo en enero, no entra en nuestros planes y tiene dificultades en el Inter. Creo que lo mejor es que dejarle irse y dejar hueco en el equipo".

La renuva a Imanol hasta 2023

La Real Sociedad anunció que su "Director de Fútbol, Roberto Olabe, y el técnico del primer equipo, Imanol Alguacil han renovado sus contratos con la Real Sociedad". El anuncio producido en la Junta General de Accionistas por el presidente Jokin Aperribay, indica que "Olabe ha prolongado su relación con el club hasta el 30 de junio de 2024, mientras que Imanol Alguacil continuará vinculado a la entidad txuri urdin hasta el 30 de junio de 2023". Esto confirma el buen momento de un equipo donostiarra que tiene un proyecto sólido con una buena estructura deportiva y un hombre de la casa que lo está haciendo bien, en el banquillo.

✍ COMUNICADO OFICIAL | Jokin Aperribay anuncia que Imanol será el técnico txuri urdin hasta 2023 💙 #Imanol2023 #AurreraReala pic.twitter.com/qBHQOsZTQt — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 23, 2020

Gotze reconoce contactos con el Bayern

Mario Gotze, jugador del tras su salida abrupta del Dortmund, confirmó los rumores sobre las conversaciones que mantiene con el Bayern para una posible llegada al campeón de Europa. El talentoso jugador explica que durante el verano habló con los bavaros sobre el futuro de uno y otros y encontró apreció en los de Múnich a los que se podría unir en un futuro cercano.

El City y el United, a la caza de Grealish

Es una de las grandes sensaciones de la Premier League y los grandes le han echado el ojo. Según "The Mirror", el centrocampista atacante del esta en el radar del United quien ha visto cómo el City también se ha interesado por su situación. Todo apunta a una puja por el talentoso futbolista que cambiará de aires... ¿destino Manchester?

Guardiola defiende a un Arteta en la cuerda floja

Pep Guardiola salió en defensa de su antiguo ayudante y ahora técnico del tras la goleada en la de su City ante los gunners. Pep afirmó que "cometerán un gran, gran error si despiden a Arteta. Estoy bastante seguro de que van a confiar en él". En palabras a la "BBC Radio 5 Live" dijo que "entiendo que los analistas analizan los resultados. Pero estuve con él muchos años y sé su increíble calidad como ser humano y sobre todo como técnico, cómo se involucra en todo. Es solo una cuestión de tiempo y lo hará bien". Mientras, el técnico español se tambalea.

Shkodran Mustafi podría ser la sorpresa del mercado de invierno en el tal y como confirmó su agente a un periodista de SPOX. Colgó una publicación en sus redes sociales, con una imagen del Camp Nou donde decía "listo para la reunión". El central del Arsenal termina contrato en junio y podría llegar libre entonces o bien incorporarse para reforzar a partir de enero la zaga azulgrana debilitada tras la lesión de Piqué.

Ancelotti por qué rechazó entrenar al United

Ancelotti explicó que tuvo la oportunidad de entrenar al , pero "tuve que rechazar su oferta porque estaba a punto de firmar mi vinculación con el Real Madrid". Añadió que estuvo hablando con Ferguson cuando este pensó en retirarse, pero se encontró en la tesitura de haberse prácticamente comprometido con el equipo blanco. "Desde entonces no ha habido ningún otro ofrecimiento por parte del United".

El sigue a Pepê del Gremio

Según ha podido saber Goal , el , el Zenit, el Sevilla y la Roma han preguntado por la situación del atacante de Gremio. Los portugueses ya quisieron ficharlo en verano pero no llegaron a pagar los 20 millones de euros que quería el club brasileño, un precio que también pareció alto al club italiano.

Pepê es un extremo diestro que puede jugar por ambas bandas aunque le gusta jugar a pierna cambiada y desenvolverse por la izquierda tal y como ocurre en el Sevilla con Suso e Idrissi. Tiene 23 años y este curso ha marcado 12 goles y ha repartido 8 asistencias en 35 partidos.

Gotze pudo volver al Bayern antes de ir al PSV

“En el verano hablamos abiertamente sobre mi futuro, sobre los planes del Bayern. Dijeron que me valoran como persona y como jugador y que podrían haberme vuelto a llevar al Bayern", explicó en una entrevista a Bild.

El United querría a Moisés Caicedo

El Manchester United está en "contacto directo" con los agentes del mediocampista de Independiente del Valle Moisés Caicedo, según Fabrizio Romano. El fichaje del joven de 19 años tendría un precio de 5 millones de euros y firmaría un contrato de cinco años si United decide seguir adelante con el acuerdo.

El busca delantero

Daily Mirror asegura que los Hammers quieren reforzar su ataque tras el irregular rendimiento de Haller y se han fijado en Olivier Giroud, que termina contrato con el y no es titular en los blues tras la llegada de Werner.

La vuelve a pescar en

El club italiano ha cerrado el fichaje del jugador danés del Joakim Maehle para reforzar su lateral derecho en este mercado invernal.

Joakim Mæhle verhuist naar Atalanta Bergamo.

De transfer is helemaal afgerond.

Zondag nemen we afscheid van 'Joa', na de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Tak Joakim! 🇩🇰🔵⚪️👋



👉 https://t.co/RTbRYCYxNU #krcgenk #mijnploeg #takjoakim pic.twitter.com/vGeou8UPz9 — KRC Genk (@KRCGenkofficial) December 22, 2020

Manchester United y pelean por Kabak

El defensa turco del tiene un precio de unos 30 millones de euros y según el Daily Mail lo quieren tanto el Liverpool como el United, que quieren aprovechar que el club alemán necesita vender por sus problemas financieros.

Papu Gómez sigue sin contar en el Atalanta

Cada día parece más complicado que el mediapunta argentino se quede en el club de Bérgamo. Gasperini lo ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria para el partido de la en el que la Atalanta se mide este miércoles al Bolonia.

El incierto futuro de Diego Costa

Según Fabrizio Romano, el delantero del no sabe si renovará su contrato con el conjunto colchonero y en los próximos días ya será libre para poder negociar con cualquier club de cara a salir como agente libre en junio.

