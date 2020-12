Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 9 de diciembre de 2020

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

El Bayern no pierde de vista a De Jong si el Barça decide venderlo

El no pasa por su mejor momento a nivel económico. Los blaugranas podrían verse obligado a vender a alguna estrella en los próximos meses y eso hace que Frenkie De Jong pudiera marcharse sólo dos años después de su llegada y el conjunto alemán es uno de los clubes que sigue su situación por si se pone a tiro la operación. Los bávaros ya quisieron ficharlo en 2018 cuando finalmente se decantó por acabar de blaugrana.

Lorenzo Pellegrini, uno de los mejores jugadores de la AS , quiere ampliar contrato con el club romanista. El asunto se había demorado, pero Tiago Pinto, el nuevo director deportivo, ya está en negociaciones. Su vinculación actual con la Roma se extiende hasta el 30 de junio de 2022, al tiempo que el ya habría manifestado su interés.

Ignacio Ruglio, nuevo presidente de Peñarol, confirmó contactos con Gustavo Poyet. El equipo busca un entrenador y precisamente por eso Pablo Bengoechea, responsable del proyecto deportivo aurinegro, tiene previsto reunirse con Gustavo Poyet, que es una altenativa encima de la mesa para dirigir al equipo.

Jean Claire Todibo regresará al FC Barcelona. El central francés de 22 años había sido cedido al para que tuviera minutos, pero no ha jugado ninguno. Jorge Jesús, el técnico encarnado dice que "no tiene las condiciones físicas ni tácticas" y no cuenta con él. Según "Record", Todibo volverá al Barça en enero, en cuanto se abra el mercado de invierno.

Marten De Roon, centrocampista del , acaba contrato en junio y como avanza "Mundo Deportivo", figura en la lista de futuribles del Barça siempre que pueda llegar a coste cero.“¿Barcelona? No tengo ningún comentario, estoy concentrado en el Atalanta. Estoy bien aquí, la familia está feliz. No pienso en los rumores”, comentó el jugador.

Según avanza la prensa francesa, la renovación de Kylian Mbappé por el está empezando a estar encarrilada. El delantero acaba contrato en 2002, pero Leonardo ha sido claro estos días: "Estamos hablando, queremos seguir hablando y creo que Mbappé también quiere. Hemos dado pasos hacia adelante". La renovación rompería todos los planes del .

Según publica el diario 'Bild', David Alaba podría dejar el Allianz Arena antes de que terminase la presente temporada. El de Frank Lampard se sitúa en la 'pole-position' para hacerse con sus servicios, pero podría intentar que fuera para este enero y no en junio. Veremos si el Bayern acepta. En principio, no quiere negociar su venta.

En Melwood lo tienen claro: Quieren ampliar el contrato de Fabinho. El pivote defensivo tiene contrato en vigor hasta 2023, pero el club quiere sellar un nuevo contrato con el brasileño, de 27 años, que se alargue hasta, como mínimo, junio de 2025. Tras las lesiones de Van Dijk o Gomez, la figura de Fabinho ha cobrado aún más importancia para los "reds".

Frank Lampard no se siente presionado por la directiva para vender a Kepa Arrizabalaga, según publica "The Guardian". El plan del técnico inglés respecto al meta vasco es claro. No cuenta con él para la titularidad, porque se ha decantado por Mendy, y esperará ofertas este enero. Si llega algo que le guste a Kepa, saldrá. Cedido o traspasado.

El delantero brasileño Hulk ya es, desde hoy mismo, agente libre. A sus 34 años, Hulk se ha desvinculado formalmente de su equipo en la liga de , el Shanghai SIPG. Ahora está por ver qué destino escogerá. El brasileño tiene ofertas de varios clubes de su país y también de , donde se especula su posible regreso al .

Antonio Rudiger, defensa internacional alemán de 27 años, saldrá del Chelsea este mercado de invierno. El central está en la órbita del FC Barcelona, que anda buscando defensas, pero seguramente tiene más mercado en . Según la prensa transalpina, AC Milan y AS Roma siguen sus pasos y ofertarán por él en el mes de enero.

Mesut Özil no seguirá en el de Londres. Es un hecho que el alemán no cuenta para Mikel Arteta y que cuando acabe su contrato, quiere salir de la Premier. Y según "Daily Star", las opciones para el alemán son dos. Una, fichar por el turco, que lo ve "complicado". Y otra, fichar por el de la , que le pretende hace años.

"La relación Pogba-United se acabó". Así de tajante se mostraba Mino Raiola en una entrevista a 'Tuttosport'. A raíz de estas declaraciones se ha desatado el debate en torno a la figura de Paul Pogba. La prensa inglesa apunta que el United ya le renovó de manera unilateral, pero cree que el francés saldrá este verano y ve dos posibles destinos: Real Madrid o .

Marcelino García Toral ha reconocido en "Onda Cero" que nadie del se ha puesto en contacto con él o con su cuerpo técnico para hacerse cargo del banquillo de "los leones". El asturiano, que hizo campeón de al CF, sigue sin equipo y cree que acabará aceptando alguna oferta del extranjero.

Según publica "Superdeporte", Juanfran García, ex técnico del Lugo, podría volver a los banquillos y tener su primera oportunidad en primera, en concreto en la . El francés se ha puesto en contacto con el español para que sea el sucesor de Christian Gourcuff, técnico recientemente destituido por la delicada situación del equipo galo.

Ivan Saponjic no está gozando de minutos de juego en el , a las órdenes de Simeone. Precisamente por eso, en el club consideran que lo mejor con el balcánico es una cesión en este mercado de invierno, para que tenga minutos de juego y pueda regresar el próximo ejercicio a la disciplina rojiblanca. Ha sido ofrecido al Real .

¡Buenos días, futboleros! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 9 de diciembre de 2020. El mercado volverá a abrir en el próximo 4 de enero, pero tras un verano extraño por el coronavirus, muchos equipos ya están planificando sus movimientos para cuando vuelvan a poder firmar jugadores.