Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy 4 de junio de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas

Callejón no renovará con el Nápoles y está en el mercado

10.20 No renovará su contrato con el club partenopeo y busca equipo. José Callejón, a sus 33 años, no quiere seguir en la y busca nuevo destino. Su agente, Manuel García-Quilón, habló en los medios italianos para confirmar que "aún no tiene ningún acuerdo con ningún equipo, aunque existen conversaciones con clubes". En se especula con el interés de varios equipos, como CF, FC o CF.

Miranda seguirá en el 04, pero Todibo regresará al Barça

10.13 horas. Juan Miranda continuará en el Schalke 04, según informa "Sport". El jugador desea seguir siendo parte del club de Gelsenkirchen una temporada más, ejerciendo una opción de su contrato, por lo que seguirá militando en la . Justo todo lo contrario que su compañero Jean Claire Todibo, que no seguirá en el Schalke 04, que no va a ejercer su opción de compra por 25 millones de euros.

Ismaël Bennacer, del Milan, objetivo del de Pep Guardiola

09.45 horas. Pep Guardiola sigue buscando posibles refuerzos para el Manchester City la próxima temporada. Y según publica RMC, parece haber puesto sus ojos en , concretamente en el franco-argelino Ismaël Bennacer, del Milan. El de Santpedor ya se ha puesto en contacto con el centrocampista del conjunto italiano para hacerle ver el interés, según los medios galos.

Aubameyang, alternativa en el horizonte azulgrana si no llega Lautaro Martínez

8.35 horas. Según publica el 'Daily Mail', Aubameyang tiene nuevo "pretendiente". Y es que según ese periódico, el Barça tendría preparado un plan B por si la operación Lautaro Martínez no consigue llegar a buen puerto. Ese "plan B" sería el delantero del Pierre-Emerick Aubameyang. El ariete gabonés acaba contrato con su club el próximo año. Según la prensa inglesa, el Arsenal sigue tratando de renovar al jugador.

08.00 horas. Buenos días a todos. Hoy, 4 de junio de 2020, vamos a contaros a través de Goal toda la actualidad futbolística del día. Como cada día, repasaremos la última hora de las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes que se produzcan en , y también nos ocuparemos de estar pendientes del mercado de fichajes de la Premier League, la Serie A, la , la Bundesliga, así como de otras grandes ligas de fútbol alrededor del mundo. Bienvenidos.