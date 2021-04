Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 21 de abril de 2021

El Liverpool ha escogido central

Después de que las sucesivas lesiones de Virgil Van y Joe Gomez dejaran el centro de la zaga red como un solar y que los elegidos para sustituirles no hayan sido capaces de dar la talla ni mucho menos, el Liverpool ya ha señalado un central para adquirir en verano. Se trata del croata de 24 años Duje Caleta-Car, actualmente en las filas del Olympique de Marsella y uno de los futbolistas de la Ligue 1 mejor valorados en su posición. A falta de conocer cuál podría ser el precio para una hipotética transferencia a la Premier, el Liverpool ha puesto a Caleta-Car en la diana.

El United, dispuesto a tirar la casa por la ventana por un defensa

Arruinado o no, el fútbol europeo parece tener aún recursos para fichar jugadores con futuro a precios anteriores a la pandemia. Es el caso del Manchester United que podría ofrecer los 85 millones en los que se encuentra valorado el central francés del Leicester City, Wesley Fofana. El defensor galo está causando una muy buena impresión a pesar de tener solo 20 años y menos de una campaña de experiencia en el fútbol inglés tras llegar del St. Etienne francés.

Marcelino García Toral podría estar en el radar del Tottenham Hotspurs. Así lo asegura "The Athletic", que explica que el club de los "Spurs" podría estar interesado en hacerse con los servicios del técnico asturiano de cara al próximo verano. Eso sí, Marcelino tiene contrato en vigor con el Athletic Club. Veremos si el interés se concreta o no.

Por ahora, no sabe nada de si seguirá o no. Javi Gracia, entrenador del Valencia, no ha recibido ningún tipo de confirmación sobre su futuro, ni explícita ni implícita en forma de reuniones para planificar la próxima campaña. "Tengo contrato y el club entenderá que tengo un contrato y no tiene por qué estar diciendo que cuento mucho o poco conmigo”, señaló el técnico ché.

En diálogo con el diario "La Repubblica", Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, aseguró no tener remordimientos por haber firmado en su momento a Cristiano Ronaldo: "Nunca me he arrepentido de haberle contratado, si volviera el tiempo atrás lo volvería a hacer", dijo el dirigente del equipo de turín. Siguen planeando los rumores sobre si CR7 seguirá o se irá de la Juve.

Tammy Abraham podría salir del Chelsea este verano. De acuerdo a la información difundida por The Sun, el Leicester City le ofrecería acomodo en el elenco de Brendan Rodgers. Su vinculación con el Chelsea expira a mediados de 2022, al tiempo que contaría con otro pretendiente en la Premier League: el West Ham United.

Romelu Lukaku es la gran estrella del Inter de Milán. El belga tiene contrato en vigor, pero es uno de los grandes objetivos de media Europa y aunque tiene contrato en vigor con los interistas, podría salir su llega una gran oferta. Según la prensa inglesa, tanto Chelsea como Manchester City estarían de acuerdo en ofrecer hasta 100 millones de euros por el jugador.

David Alaba no renovará con el bayern de Múnich y jugará en el Real Madrid las próximas cinco temporada. Según informan desde 'Sky Sports' el defensor austriaco no habría firmado aún con el Real Madrid pero sí que tendría un pre-acuerdo de cinco años de contrato con el que empezaría su nueva etapa en el conjunto blanco. 'Marca' ya avanzó el fichaje hace meses.

Memphis Depay lleva meses siendo objetivo del Barcelona. Al parecer, Mateu Alemany se vio con un agente del delantero semanas atrás en Barcelona para ofrecer un contrato a la baja, según informó 'Onze' de Esport3. El delantero, pretendido por Koeman, también tiene otras ofertas del Atlético, Juventus e Inter pero el jugador quiere vestir de azulgrana.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 21 de abril de 2021. El lunes 1 de febrero cerró la ventana de mercado invernal en España y ya no se podrán volver a inscribir jugadores hasta el próximo 1 de julio, pero el mercado se sigue moviendo.