Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 17 de abril de 2021

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Achraf acaba con los rumores sobre su salida del Inter

El exmadridista Achraf Hakimi ha visto cómo los rumores le situaban fuera del equipo interista la próxima temporada. Arsenal y Chelsea están atentos a su evolución, pero el jugador del Inter ha asegurado que "mi intención es pasar mucho tiempo en San Siro. Es uno de los laterales más cotizados del mercado, de hecho el club de Milán pagó 40 millones al Madrid por su fichaje.

Pau Torres, "muy tranquilo" sobre su futuro

Pau Torres ha reaccionado a las especulaciones que sugieren que es objetivo de Manchester United y Real Madrid. El central del Villarreal aseguró que "estoy muy tranquilo" al ser preguntado al respecto. Se dice que el central, que es el presente y futuro de la selección española, está en el radar de varios grandes de Europa. Habrá que esperar a junio a ver qué sucede con su futuro.

El Liverpool asume que pierde a Wijnaldum

El centrocampista del Liverpool fue una de las peticiones de Koeman el pasado verano y sigue sin renovar con el conjunto de Anfield, donde ya asumen que deberán encontrar un sustituto para uno de los jugadores importantes en los esquemas de Jürgen Klopp. La opción de Wijnaldum, de 30 años, gusta en Can Barça, pero la irrupción de Ilaix Moriba con el primer equipo podría provocar un cambio de planes en su posible fichaje.

Hansi Flick no continuará en el Bayern Munich para la próxima temporada. El propio entrenador lo hizo oficial: "Le dije al equipo que informé al club durante la semana de que quería rescindir mi contrato al final de la temporada", dijo el técnico para "Sky Sports" tras la victoria en casa del Wolfsburgo. El entrenador tiene contrato hasta 2023, pero todo hace indicar que el Bayern atenderá la solicitud de Flick. Y es que su relación con el director deportivo Hasan Salihamidzic hace tiempo que no es la mejor.

El sueldo que pide Agüero para el que lo quiera fichar

Apunta ‘La Gazzetta dello Sport’ que el Kun Agüero tiene pensado pedir unos 12 millones de euros brutos por temporada al equipo que quiera hacerse con sus servicios. Una ficha importante y más teniendo en cuenta la edad del delantero, que cumplirá los 33 años en el mes de junio. Barcelona y Juventus parecen los más interesados en contratar al argentino, aunque esta petición podría ser una piedra en el camino para ambos equipos.

Los dos posibles recambios de Saúl

Los incesantes rumores sobre la posible marcha de Saúl Ñíguez del Atlético de Madrid durante las últimas semanas pueden hacer que el club rojiblanco comience a buscar posibles recambios. En ese aspecto, 'CalcioMercato' y 'Mundo Deportivo' apuntan a dos nombres. Uno es Marcelo Brozovic, centrocampista de del Inter de Milán y Rodrigo Bentancur, futbolista de la Juventus.

El Borussia Dortmund acecha a Isak

Aleksander Isak está siendo una de las revelaciones de esta temporada en LaLiga. El futbolista de la Real Sociedad está siendo de los mejores futbolistas del equipo, aunque la sombra del Borussia Dortmund es alargada, pues podría recuperar al futbolista por 30 millones de euros. Sin embargo, parece que los 'Txuri-Urdin' estarían cerca de renovar el contrato del delantero.

Alaba, caliente caliente

Hace unos meses se dijo que David Alaba estaba cerrado por el Real Madrid, posteriormente que el acuerdo se había enfriado y ahora nuevamente parece que el jugador está más cerca que nunca para reforzar la defensa del Real Madrid, toda vez que parece claro que no va a renovar su contrato con el Bayern Múnich.

Zidane no quiere hablar de su futuro

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, ha evitado hablar de su futuro en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Getafe. "No se sabe nada. No miro al futuro, ni ahora ni cuando decían que hay que quitar a Zidane. No va a cambiar nada, aquí es el día a día. Mañana vamos a jugar un partido y eso es lo que nos interesa aquí. Nada más", dijo el galo sin querer entrar en más detalles.

Emerson, en la órbita del Tottenham

La gran temporada de Emerson Royal en el Betis no está pasando desapercibida en Europa, hasta tal punto que varios equipos de la Premier League ya han tocado a su puerta. El último ha sido el Tottenham de Mourinho, aunque la opción que más fuerza tiene en estos momentos es la de que el jugador juegue en el FC Barcelona la temporada que viene.

El PSG no pierde de vista a Dembélé

Mucho se habla del futuro de Neymar y Mbappé en el PSG, pero lo cierto es que los parisinos siguen teniendo objetivos en mente. Uno de ellos es Ousmane Dembélé, que finaliza contrato con el FC Barcelona en 2022 y todavía no ha renovado. Desde 'Mundo Deportivo' se informa que los parisinos ven en el galo al recambio perfecto para Neymar, en el caso de que el brasileño no renueve su contrato.