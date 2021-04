Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 19 de abril de 2021

Cero victorias en ocho partidos. Ese es el balance de la segunda etapa de Luis César Sampedro en el banquillo del CD Lugo, que ha tomado la decisión de destituirlo "por la situación clasificatoria y de resultados en la que se encuentra el equipo, y que obliga a un cambio en la dirección, en busca de una mejora necesaria", según el comunicado del club.

Ya ha anunciado que dejará el Manchester City cuando acabe el presente curso tras diez temporadas de celeste. Se trata del Kun Agüero . Y según Beteve, el delantero argentino estaría a punto de firmar por su próximo equipo, nada menos que el Fútbol Club Barcelona, para estar al lado, o no se sabe, de Leo Messi. El nombre de Agüero se ha relacionado en muchas ocasiones con el club blaugrana, pero esta podría ser una oportunidad idónea para convertirse en culé porque, además, llegaría gratis. Agüero encajaría también en el perfil de un fichaje de renombre, algo a lo aspira el nuevo presidente del Barcelona, Joan Laporta. Según este medio, los abogados del delantero ya tendrían en su poder el borrador del contrato.

De ser campeón del mundo, a tener los días oscuros en el FC Barcelona. Una lesión le pasó factura a Samuel Umtiti, que perdió el sitio y el puesto en la defensa blaugrana. Pero el nombre del francés sigue teniendo caché y el Zenit de San Petersburgo se ha interesado en los servicios del central culé. Según cuenta 'Sky Sports' las negociaciones ya habrían comenzado entre ambos clubes para el traspaso de Umtiti, que además ayudaría al Barça a rebajar su masa salarial.

El ex madridista sigue con su futuro en el aire, pero ha dado un paso al frente. Quiere quedarse en el Inter. Achraf Hakimi aseguró que su intención es "pasar mucho tiempo en San Siro" ante los rumores que el sitúan fuera del Inter de Milán este próximo verano. Dos de los equipos que se han interesado por él son Arsenal y Chelsea.

Raphael Varane sopesa su marcha del Real Madrid. El club le quiere renovar y tiene contrato en vigor, pero el francés no lo tiene nada claro. Según el diario 'Bild' , el técnico alemán Thomas Tuchel ha pedido al Chelsea el fichaje del central del Real Madrid. El entrenador alemán quiere sí o sí a Varane y está apretando a los dueños del Chelsea para incorporar al francés.

El defensa del Bayern de Múnich, Niklas Sule, está de vuelta en el radar de posibles fichajes del Chelsea, según The Athletic. El club ya quiso ficharlo como petición de Lampard y Tuchel compartiría el mismo gusto para tratar de cerrar su contratación.

Según Sport, el centrocampista, que no ha terminado de tener protagonismo esta temporada, ya empieza a plantearse su futuro y a ver con buenos ojos la posibilidad de marcharse cedido en busca de minutos.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties. #THFC ⚪️ #COYS