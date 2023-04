Los clubes buscan potenciar sus plantillas el próximo verano.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 7 de abril de 2023

¿David Raya en LaLiga?

El portero español, con contrato en el Brentford hasta junio de 2024, tiene pensado cambiar de torneo, según informa el diario "The Telegraph". El catalán, de 27 años, aparecería como una opción en equipos de LaLiga. ¿Será así?

Acuerdo entre Bielsa y Uruguay

7 de las 10 selecciones de CONMEBOL tendrán entrenadores argentinos.

Getty Images

Ya hay acuerdo entre Marcelo Bielsa y la Selección de Uruguay. De esta manera, el entrenador argentino se hará cargo del combinado nacional. Será el tercer seleccionado que dirija en su carrera, luego de pasar por Argentina y Chile. Una curiosidad:

Mateo Retegui prefiere la Serie A antes que LaLiga

El delantero de Tigre, quien debutó el mes pasado en la Selección de Italia, habló con medios argentinos sobre su futuro: "Mi próximo club será en Europa. Me encantaría probar una experiencia en la Serie A, pero aún no tengo idea, mi papá se encarga de eso".

Getty

Media Europa se rifa a Frimpong

El lateral neerlandés del Bayer Leverkusen está siendo una de las revelaciones del fútbol europeo este curso. A sus 22 años, está bajo el punto de mira de varios grandes, o eso al menos asegura Fabrizio Romano, quien cuenta que el Bayern y el Barça han preguntado por él, aunque están condicionados por lo que ocurra finalmente con Cancelo y el Fair Play financiero, respectivamente. Asimismo, indica que el Manchester United le pretende desde octubre.

Getty

Otro nombre que suena para el lateral diestro del Barça: Joao Cancelo

Si hace unas semanas se decía que desde el club azulgrana no se planteaban reforzar esta posición, parece que el Clásico de Copa lo ha cambiado todo en este sentido. Informa el diario "Sport" que el Barcelona va a hacer todo lo posible por fichar a João Cancelo, un jugador que gusta a Xavi y que estaría dispuesto a bajarse la ficha con tal de no regresar al Manchester City y porque el Bayern de Múnich no va ejercer la opción de compra que tiene sobre él, cifrada en 70 millones de €. El portugués tiene contrato con los Citizens hasta 2027.

Getty

Se avecina gran revolución en el PSG

El conjunto parisino no pasa por sus mejores momentos. La enésima tempranera eliminación en la Champions League ha despertado todos los males, y esto parece que va a tener severas consecuencias. "Le Parisien", medio cercano al PSG, informa que solamente siete jugadores tienen asegurada su continuidad de cara a la próxima temporada: Donnarumma, Achraf, Mbappé, Danilo Pereira, Verratti, Marquinhos y Nuno Mendes.

El Leicester pedirá 50 `kilos´ por Maddison

El centrocampista, cotizado en los últimos tiempos, podría hacer las maletas definitivamente y abandonar los Foxes. Según la prensa inglesa, el Tottenham es el más interesado por ficharle ahora mismo y ya sabría que tendría que pagar 50 millones de € para conseguirlo.

Getty Images

Dos salidas para Odriozola

El lateral diestro del Real Madrid no ha gozado de muchos minutos durante este curso, por lo que no es de extrañar que esté buscando destino para relanzar su carrera. Cuenta "El Desmarque" que baraja dos opciones: regresar a la Real Sociedad o a la Fiorentina. En el cuadro Viola dejó un grato recuerdo y en San Sebastián se hizo ídolo de la afición, así que volver a cualquiera de sus dos antiguas casas puede ser lo mejor para él.

Getty Images

Una opción para el Atlético de Madrid

Cuenta el medio "Sky Sports" que el japonés Daichi Kamada ha decidido no ampliar su contrato con el Eintracht de Frankfurt y quedará así libre. ¿Quién está buscando al futbolista? El Atlético de Madrid...

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal!

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 7 de abril de 2023. LaLiga avanza y, aunque la ventana de incorporaciones está cerrada, los clubes ya buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara al verano.