Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 4 de enero de 2023

Los clubes ya buscan potenciarse de cara a un mercado de invierno que ya comenzó.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 3 de enero de 2023

El Betis se lanza a por Manu Sánchez

Según ha podido saber GOAL, el Real Betis se interesa en el fichaje de Manu Sánchez, jugador del Atlético de Madrid cedido en Osasuna. Si sale Álex Moreno del club, Manu es una opción que gusta en Heliópolis. Aquí los detalles.

Kolo Muani se queda en Frankfurt

. El director deportivo del club, Markus Krösche, explicó que Kolo Muani, pretendido por el Bayern de Múnich y el Manchester United, no será traspasado en invierno.

Chelsea quiere rebajar el precio por Enzo

, el Chelsea quiere rebajar el precio de Enzo Fernández.

Los "blues" no parecen dispuestos a pagar

ya que seria el récord de un fichaje del fútbol ingles. Benfica no quiere vender y no tiene ninguna prisa.

El Ajax quiere a Rulli

El Eintracht Frankfurt no venderá a sus 'cracks'

Gerónimo Rulli podría salir del Villarreal y poner rumbo al Ajax de Amsterdam. Según el diario "Telegraaf" ya se han producido conversaciones entre clubes para intentar abordar el fichaje de Rulli, un campeón del mundo con Argentina.

Imanol quiere renovar a Silva

David Silva acaba contrato este 30 de junio con la Real Sociedad y ya es libre de negociar su futuro con el equipo que desee. Imanol, entrenador de la Real, tiene claro que quiere renovar cuanto antes al canario, porque cree que aún le queda mucho fútbol.

Sergio Rico y Keylor, futuro incierto

El futuro de la portería del PSG está en el aire. Es el caso del guardameta español Sergio Rico, que podría salir cedido, aunque el club aún no ha tomado la decisión final. Lo mismo pasa con Keylor Navas, que dependiendo de qué pase con Rico, podría quedarse o salir

Joao Félix: sin novedad en el frente

Avanzan los días y no hay novedad con Joao Félix. Mientras su agente lo ofrece a varios clubes ingleses, a las oficinas del Atlético aún no ha llegado ninguna oferta. Y en el club insisten: no hay ninguna negociación abierta por Joao. Por ahora, se queda.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a un mercado de invierno que ya comenzó. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. El mercado de fichajes de invierno 2023 empezó el 2 de enero y finalizará el 31 de enero de 2023 a las 23:59h