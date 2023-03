Los clubes buscan potenciar sus plantillas el próximo verano.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 29 de marzo de 2023

Íñigo Martínez, acuerdo verbal con el Barça

Íñigo Martínez ha dado el 'sí quiero' al FC Barcelona. Llegará como agente libre. Según GOAL, tenía ofertas de clubes de la Premier y el Atleti tanteó su fichaje, pero sin propuesta concreta. El vasco, que no ha tenido oferta de renovación del Athletic Club, será del Barça.

Recorte de salario para Rodrigo..si quiere seguir

Según "Football Insider", Rodrigo Moreno, delantero del Leeds United y ex del Valencia CF, tendrá que recortar su salario anual si quiere renovar por los "whites". Rodrigo acaba contrato el 30 de junio de 2024.

Kovacic podría salir del Chelsea

MAteo Kovacic podría tener pie y medio fuera del Chelsea. Según 'Evening Standard', el club londinense no ha llamado al croata aún para renovar cuando quedan 16 meses en su contrato. 'Suen'a para Bayern de Múnich y Manchester City.

Mourinho cumplirá su contrato

José Mourinho no se moverá del Olímpico de Roma. Es más, tiene la intención de cumplir, de manera íntegra, su contrato, que acaba en junio de 2024. Así lo asegura "Il Corriere dello Sport", que certifica que no saldrá de la AS Roma.

Media Premier quiere a Declan Rice

Declan Rice, mediocentro del West Ham, es objeto de deseo de media Premier. El de los "hammers" está en el radar de varios grandes ingleses. Según la prensa inglesa, estarían interesados en Rice los dos de Manchester, United y City, Asenal y Chelsea.

Gonçalo Inácio, entre Madrid y PSG

El PSG quiere a Rashford

Gonçalo Inácio, central de 21 años del Sporting de Portugal, es objetivo de mercado tanto de Real Madrid como de PSG. Así lo asegura "Foot Mercato", que entiende que el defensa está en los planes de los madridistas y los parisinos, que iran a la "guerra" por él.

Marcus Rashford, delantero inglés del Manchester United, es el objetivo número uno del PSG para este verano. Según "The Athletic", el cuadro parisino ofrecerá al delantero un contrato bestial, con un salario anual de 22 millones de euros netos por temporada.

El Fenerbahce, interesado en Hazard

Según "Mundo Deportivo", Eden Hazard, jugador del Real Madrid que apenas cuenta para Carlo Ancelotti y al que le queda un año de contrato, podría salir este mismo verano. Y un club interesado en el belga, es el Fenerbahce turco.

Guardiola quiere a Florian Wirtz

Florian Wirtz, el niño prodigio del Bayer Leverkusen, sería uno de los jugadores que más interesan al Manchester City para el próximo verano. Concretamente, según la prensa inglesa, es Guardiola el que le tiene como objetivo y gran preferencia para la 23-24.

El Celta insistirá por Carles Pérez

El cuadro gallego volverá a pedir que se renueve por un año más la cesión de Carles Pérez, negociando con la AS Roma. Si finalmente el cuadro romano accede, el Celta incluirá una opción de compra en el contrato de cesión.

El Barça no olvida a Zubimendi

Martín Zubimendi es una petición de Xavi Hernández para el Barça del futuro. Tiene una cláusula de 60 millones de euros y contrato en vigor con la Real Sociedad. Su fichaje interesa, según "Mundo Deportivo", pero parece muy poco posible.

Renuncia Hervé Renard

La Federación de Fútbol saudí anunció la renuncia de su seleccionador, Hervé Renard, a través de sus redes sociales y canales oficiales. Entrenador y ente federativo han llegado a un acuerdo. No se sabe el próximo destinio de Renard, el seleccionador milagro saudí.

Explota el padre de Ansu Fati

Bori Fati, padre de Ansu Fati, explotó en una entrevista en la Cope, donde se quejó de los pocos minutos que juega su hijo en el FC Barcelona. Llegó a decir "si por mi fuera, me lo llevo del Barça, merece mucho más", dijo. Palabras que no han sentado bien en el club.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal!

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 29 de marzo de 2023. LaLiga avanza y aunque ya se ha cerrado la ventana de invierno, los clubes buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara al verano.