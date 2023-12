Los clubes ya buscan potenciarse de cara a un mercado de invierno que se abre la próxima semana.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 28 de diciembre de 2023

¡Fiebre por Mason Greenwood en el Coliseum!

Según The Sun, el Getafe habría ofrecido al Manchester United 45 millones de euros por el fichaje permanente del delantero. Los madrileños tirarían la casa por la ventana para intentar quedarse definitivamente con el atacante de los Red Devils, cedido en el club de LaLiga. LEE MÁS AQUÍ.

El Bayern sube la oferta: Davies tendrá que renunciar a dinero para jugar en el Real Madrid

El Bayern no quiere perder a su lateral. Los alemanes han llegado a poner sobre la mesa 10 millones de euros por temporada para conseguir una ampliación del mismo, pero hasta ahora sin el efecto buscado. La negociación iniciada hace más de un año no ha avanzado. Davies sabe que si ese contrato termina creciendo, sus opciones de fichar por el Real Madrid se desvanecen por completo.

Flamengo y Fluminense pugnan por Luiz Henrique

Según "O Globo", el Betis pretende desprenderse del extremo brasileño en enero para liberar una ficha de extracomunitario y abrir sus opciones en el mercado. El diario brasileño informa que el Betis se reunirá para evaluar propuestas de Flamengo y Fluminense y otros interesados para decidir sobre el futuro del jugador de 22 años. La información apunta ofertas de cesión con opción de compra que tanto Flamengo como Fluminense han puesto sobre la mesa.

Oficial: Joaquín vuelve al Betis (broma)

El conjunto verdiblanco se ha querido sumar al día de los Santos Inocentes para bromear con el regreso de la leyenda bética.

Dovbyk interesa al Atleti

Según "Mundo Deportivo", los colchoneros no descartarían valorar la incorporación del delantero ucraniano. De todos modos, el Girona no escuchará ofertas por el momento, pues el delantero está siendo una de las sensaciones de los hombres dirigidos por Míchel y el equipo catalán sólo piensa en reforzar su plantilla en el mercado invernal, no mermarla.

¿Puma por Nike en el Barça?

Según informa "Mundo Deportivo", hay un interés de Puma por convertirse en la firma que equipe al Barça y que desbanque a Nike. Esta voluntad de la compañía alemana de vincularse al club culé ya ha llegado al vestuario, donde incluso algunas voces apuntan que la camiseta de la temporada 2025-26 ya podría ser de esta firma. En principio, la de la 2024-25 será de Nike por una cuestión logística.

Bernardo Silva: “Yo fui a un club acorde a mis cualidades, João, no”

"A Bola" ha publicado una entrevista que le ha hecho a Bernardo Silva en la que el jugador del Manchester City se refiere a Joao Félix: “Yo llegué a un club (M. City) al que mis cualidades se adaptaban, y él, no. Y no es una crítica al Atlético. Fue al lugar equivocado. Yo, tal vez, tampoco habría triunfado en el Atlético. Habría intentado adaptarme y seguido la idea del entrenador. Pero no habría sido lo ideal para mí. Ahora estoy contento porque lo veo feliz y en un ambiente más acorde a su juego (en el Barcelona). Es mucho más fuerte que hace unos años”.

El Sevilla también piensa en Braithwaite

En-Nesyri se irá a la Copa África, mientras que Mariano y Rafa Mir no convencen en un Sevilla que piensa en Martin Braithwaite como una posibilidad para fichar en enero. Al menos así lo ha informado el diario "AS". Según adelantó el 1900, la oferta sería de seis millones, tres ahora y tres en junio, algo que podría satisfacer las necesidades del Espanyol.

Ancelotti, más cerca de quedarse

El futuro de Carlo Ancelotti está mucho más cerca del Real Madrid que de la selección de Brasil, según informa el diario "AS". A pesar del empeño de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por publicitar un acuerdo con el entrenador del Madrid para que este se haga cargo del banquillo de la Canarinha a partir de junio, AS asegura que ese acuerdo no existe y que Ancelotti está más cerca de quedarse en España que irse a Sudamérica.

Ilaix Moriba puede volver a LaLiga

Según Fabrizio Romano, el centrocampista está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Getafe. El fichaje sería petición de Bordalás, con quien coincidió en el Valencia. El mediocampista abandonó el Barça en 2021 para marcharse al RB Leipzig.

Newcastle, nueva opción para De Gea

Según Telegraph, David De Gea es una de las opciones del Newcastle para reforzarse este invierno. La lesión de hombro de Nick Pope le abre la puerta al español para regresar a la Premier League. Aunque el Newcastle tiene el presupuesto bastante corto, el español estaría interesado en un primer acuerdo hasta corto plazo en St. James Park.

Hannibal Mejbri interesa al Sevilla

Según Fabrizio Romano, el centrocampista tunecino no irá a la Copa África porque se espera que salga del Manchester United en calidad de cedido este mismo invierno. El Sevilla lo tendría en su lista de deseos, al igual que el Olympique de Lyon y el Friburgo. Su contrato actual expira en sólo seis meses. Hannibal, tras jugar cedido la pasada campaña en el Birmingham City, apenas ha entrado este año en los planes de Erik ten Hag.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en Europa que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a un mercado de invierno que empieza la próxima semana. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. En España, el mercado de fichajes de invierno comienza el 2 de enero de 2024 y finaliza el 1 de febrero, a las 23:59h.