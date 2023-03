Los clubes buscan potenciar sus plantillas el próximo verano.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 27 de marzo de 2023

El Milan se lanzará a por Morata

Álvaro Morata tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2024. Sin embargo, aunque el club y el jugador estudian la posibilidad de extender contrato, en 'La Gazzetta dello Sport' apuntan que el AC Milan podría ofrecer 15 millones este verano por Morata.

Habrá nuevo contacto por Vítor Roque

Según la Cadena SER de Barcelona, se se espera para finales de semana la llegada del representante del delantero brasileño Vitor Roque a Barcelona, a fin de detallar en qué terminos podría ser viable su fichaje.

El Manchester United, a la caza de un '9'

El Manchester United persigue la caza de un '9' para el próximo verano. Interesa Harry Kane, pero también la perla del Benfica, Gonçalo Ramos, que no para de crecer. Eso sí, el Benfica se remite a los más de 100 millones de cláusula del delantero de 21 años.

Vlahovic, un futuro incierto en la Juve

Dusan Vlahovic podría salir de la Juventus de Turín este verano. Si la "vecchia signora" no acaba jugando Champions la próxima temporada, será complicado mantener el salario del balcánico, que ya fue ofrecido a Real Madrid y Liverpool, entre otros equipos.

La Real, cerca de renovar a Míkel Merino

La Real Sociedad sigue gestionando los pasos para intentar renovar a una de sus grandes joyas, el centrocampista Míkel Merino. Acaba contrato en 2025, pero el club "txuri-urdin" desea renovar ese contrato y ampliarlo 2-3 años más.

Tuchel ya pide fichajes

Thomas Tuchel, nuevo entrenador del Bayern de Múnich, ya ha pedido fichajes para el club bávaro de cara al próximo verano. Según la prensa alemana, "suenan" tres nombres: Mateo Kovacic, Edouard Mendy y Federico Chiesa.

Reunión por Ansu Fati

Mateu Alemany, director de fútbol del FC Barcelona; Jordi Cruyff y el padre de Ansu Fati se han reunido hoy, según 'GOL TV', para abordar el futuro del delantero. Tiene contrato hasta 2027, pero no está jugando lo que le gustaría. ¿Tendrá ofertas para salir?

Carrasco, partida de póker de tres meses

Yannick Carrasco tiene 3 meses por delante para resolver su futuro. Tiene contrato con el Atleti hasta 2024, pero existe una opción de compra para el Barça a partir del 1 de julio por menos de 20 "kilos". Si el Barça paga, se lo lleva pero ¿querrá renegociar? Los detalles, aquí.

El Atleti pregunta por Ceballos

Según el diario "Marca", el Atlético de Madrid, a través de un emisario, se ha interesado en la situación de Dani Ceballos, al que también pretende el Betis. El jugador quiere seguir en el Real Madrid y acaba contrato este junio. Aún no tiene oferta blanca sobre la mesa.

Mendilíbar, año a año y sin cláusula

José Luis Mendilíbar, entrenador del Sevilla, comentó en 'Canal Sur' que no incluyó una cláusula automática para seguir si salva al equipo. "Poner en el contrato que si salvo la categoría me quedo... puedo salvarla y no tener feeling", dijo el vasco.

Conte, fulminado en el Tottenham

El Tottenham y Antonio Conte rescindieron contrato de común acuerdo. Sus declaraciones tras el empate ante el Southampton, fueron el detonante. Stellini, ayudante de Conte, se hará cargo del equipo hasta junio. Ya "suena" Julian Nagelsmann como recambio.

Telles, de vuelta a Manchester

ÁlexTelles no seguiré en Nervión el próximo curso. El cuadro hispalense no tenía opción de compra y el brasileño volverá al Manchester United, que tendrá que decidir su futuro el próximo mes de julio.

El City planea nuevo sueldo para Haaland

Erling Haaland podría tener un nuevo salario por parte del Manchester City. Así lo asegura el diario 'The Sun', que indice que el club podría pagar al noruego una ficha a 500.000 libras semanales (568.000 euros), convirtiéndole en el mejor pagado de la Premier League.

Lemar, futuro en el aire

Thomas Lemar renovó a la baja con el Atlético de Madrid y tiene contrato hasta junio de 2027. El asunto es que este verano podría ser uno de los jugadores que saliera del Atleti, siempre y cuando lleguen buenas ofertas.

Olmo interesa al Barça

Dani Olmo siempre ha estado en el radar del Barça. Y lo sigue estando. Según Mundo Deportivo, el conjunto culé le pidió al jugador durante el Mundial de Qatar, que no renovase su contrato con el Leipzig para poder ir a por él en 2024.

Iñigo Martínez, a la espera

El jugador de Ondarroa, a sus 31 años,

. Sigue sin tener una oferta del Athletic para seguir, el Barça le tiene en su agenda y el Atlético, también. También tiene ofertas de Inglaterra, Italia y Turquía.

acaba contrato con el Athletic Club de Bilbao el próximo 30 de junio

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 27 de marzo de 2023. LaLiga avanza y, aunque la ventana de incorporaciones está cerrada, los clubes ya buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara al verano.