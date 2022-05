Mercado de fichajes de Universidad de Chile en vivo: los rumores de refuerzos para la segunda rueda 2022

Diego López asume el cargo de DT en junio y entre las primeras decisiones que deberá tomar será definir las nuevas caras para el segundo semestre.

Luego de largas semanas de negociaciones, Universidad de Chile oficializó a Diego López como su nuevo técnico hasta diciembre de 2023. El uruguayo tomará el rumbo de los azules para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2022 y la Copa Chile que iniciará el próximo 18 de junio.

El ex DT de Peñarol asumirá el cargo el próximo lunes 6 de junio en compañía de Michele Fini (asistente de campo) y Francesco Bertini (preparador físico), y entre las primeras decisiones que deberá tomar será definir los refuerzos con el objetivo de clasificar a competencias internacionales, uno de los principales objetivos planteados por la dirigencia de Azul Azul que preside Michael Clark.

El 'Romántico Viajero' cerró la primera mitad en el undécimo casillero de la clasificación con 17 puntos, a cinco de la zona de descenso y a cuatro de O'Higgins quien, de momento, completa el cupo a la Copa Sudamericana.

La concesionaria que administra al CDA y el charrúa pretenden abrochar tres incorporaciones para la segunda rueda: un zaguero central, un lateral izquierdo y un mediocampista.

Cristian Lema en el horizonte azul

El entrenador de 47 años pretende la incorporación de Cristian Lema, defensa de 32 años a quien dirigió en Peñarol en 2019 donde logró el Torneo de Apertura.

Francisco Hernández, representante del zaguero que milita en Newell’s Old Boys, se refirió a la posibilidad en diálogo con Radio Cooperativa asegurando que aún no hay acercamientos. “No, me han llamado periodistas nada más, y representantes que se quieren meter en el medio, que lo quieren llevar a la U, nada más. Nadie habló oficialmente”, dijo.

“La Universidad de Chile es un club muy grande y a Cristian le interesa, pues es un club importante e interesante", complementó. Y, en la misma línea, sostuvo que “Chile es un país especial para vivir, imagínate, Argentina es una selva, y Chile es hoy un paraíso, pero tienes que hablarlo con el jugador”.

El 'Sicario' cuenta con pasos por Guillermo Brown, Tigre, Quilmes, Belgrano y los Leprosos en el fútbol argentino. También defendió al Benfica de Portugal, logrando la Primeira Liga en 2019, mismo año que se coronó con los Carboneros, además vistió la camiseta del Damas en Arabia Saudita.

Jesús Trindade, el otro anhelo de López

Otro de los nombres que ha sonado con fuerza en el Centro Deportivo Azul es el de Jesús Trindade, quien también conoce de cerca a López en su paso por los Aurinegros. El futbolista de 28 años debutó como lateral derecho y luego el ex Brescia lo posicionó como volante central.

Actualmente defiende al Pachuca, escuadra en la que no ha tenido el protagonismo esperado acumulando solo 14 participaciones. De hecho, no fue considerado en la final del Clausura, en el Estadio Hidalgo, donde Atlas se coronó bicampeón pese a caer 2-1 frente a losTuzos en la revancha (la ida se selló por 2-0 en favor de los de Diego Cocca).

En su palmarés, el mediocampista acumula el Torneo Apertura (2019), Torneo Clausura (2021) y el Campeonato de Primera División (2021) con los Manyas. Eso sí, la principal traba es su vínculo en el fútbol mexicano, el que culmina en diciembre de 2024.