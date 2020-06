Mercado de fichajes de hoy y vuelta de LaLiga, última hora en directo: Todibo, Coutinho, Messi, Tonali...

: 04 anuncia que no comprará a Todibo, cedido por el Barça

19.43. Jean-Clair Todibo,jugador del Barça cedido en el Schalke 04 alemán, no seguirá en el club teutón la próxima temproada. Entre otras cosas, porque el Schalke ha anunciado que no ejecutará su opción de compra. "La fecha límite ya expiró. Ya no tenemos una opción de compra", declaró recientemente Jochen Schneider, director deportivo del cuadro alemán. El francés tenía un precio de 25 millones de euros, así que tendrá que volver al Barça.

El de Vigo se plantea comprar a Rafinha

19.37 h. Ojo con el futuro de Rafinha. Está cedido en el Celta por el FC , sin opción de compra. Eso sí, el Celta está pensando en abonar su cláusula, de 16 millones de euros, para quedarse en propiedad al jugador. Cabe decir que también hay equipos de Premier League que están pendientes del hermano de Thiago Alcántara.

Barça-Lautaro Martínez: ¿Un fondo de inversión para pagar la cláusula del argentino?

19.22 h. Según informó esta mañana el diario "La Reppublica", el FC Barcelona habría encontrado un fondo inversor con capacidad para aportar los 111 millones de euros necesarios para abonar la cláusula de rescisión de Lautaro Martínez con el Inter. El argentino es uno de los grandes ohbjetivos del Barça para la próxima temporada.

Coutinho abre las puertas a cualquier posible destino y no cierra la puerta a seguir en el Bayern

19.07 h. El agente del ex jugador del FC Barcelona, Philippe Coutinho, Kia Joorabchian, asegura que al brasileño le gustaría regresar a la Premier, pero tampoco ha descartado continuar en el Bayern. El cuadro bávaro ya anunció hace días que no pagará la opciónde compra que tenía por 120 millones de euros.

Rumor desde : ¿Intento del por Kai Havertz?

19:05 h. Es uno de los grandes objetivos de los "grandes de Europa". Se llama Kai Havertz. Ahora el diario "The Sun" publica el rumor de que el Manchester United tiene intención de presentar al una oferta de cerca de 56 millones de euros por su pase. El Bayern también ha sido relacionado con el jugador, que tiene complicado salir de la Bundesliga.

Lionel Messi seguirá un año más como jugador del FC Barcelona

17.15 h. Aún no es oficial, pero todo parece indicar que Lionel Messi seguirá en el FC Barcelona un año más. El argentino no activará la cláusula liberatoria por la cual podía abandonar el club y permancerá hasta el 30 de junio de 2021,como mínimo, vistiendo la camiseta azulgrana. Así se lo han confirmado a Goal fuentes próximas al entorno del jugador.

Rechazan una oferta del Barça de 65 millones de euros por Tonali

13.35 h. Massimo Cellino, presidente del Brescia ha concedido una entrevista en el Corriere dello Sport en la que explicó que antes de la crisis del coronavirus recibieron una oferta Barcelona por Sandro Tonali . En dicha entrevista afirma que “el Barcelona alcanzó los 65 millones más dos jóvenes valorados en 7.5 millones cada uno, uno de ellos de corte defensivo”.

Al le cierran las puertas por Eduardo Camavinga

11. 15 h. El Real Madrid lleva mucho tiempo tras una de las perlas de la , el joven Eduardo Camavinga del Stade Rennais. El pivote de 17 años ha sido una de las sensaciones de la competición francesa pero el se muestra reacio a su salida y hace pensar en alternativas blancas en el próximo mercado.

: Mercado de fichajes de , fechas, plazos y calendario

Siempre de acuerdo al Sistema de Transferencias Internacionales (TMS), el inicio del periodo de fichajes de verano será el siguiente: España abrirá su mercado de fichajes del día 1 de julio hasta el 22 de septiembre de 2020. Y respecto a su mercado de invierno, estará abierto en una ventana comprendida entre el 5 de enero de 2021 y el 4 de febrero. El mercado español de verano estará abierto hasta el 1 de septiembre, por decisión de la FIFA en la última actualización sobre los periodos de transferencias.

Mercado de fichajes de Premier League, Bundesliga, y Ligue-1, fechas, plazos y calendario

En e Inglaterra , se abre el mercado el día 10 de junio y se cierra el 1 de septiembre. El segundo plazo en Inglaterra se abrirá el 1 de enero de 2021 y se cerrará el día 31 de ese mismo mes. En Francia el mercado de invierno estará operativo del 2 de enero del año que viene al 1 de febrero. En la Bundesliga, se abre el plazo para fichar el día 1 de julio al 31 de agosto inclusive, mientras que su mercado de fichajes de invierno irá comprendido entre el 2 de enero y el 2 de febrero de 2021.

Mercado de fichajes resto de Europa: , , o , fechas, plazos y calendario

En el resto de ligas del Viejo Continente, el plazo para permitir fichajes de verano sitúa la apertura del periodo entre el 9 de junio y el 21 de junio inclusive. Será así en países como , Holanda, Bélgica, Rusia , , , , Rumanía, o Noruega, entre otros países.

Mercado de fichajes fuera de Europa: , , , y Asia, fechas, plazos y calendario

Fuera de Europa, el mercado estará operativo en Argentina del 7 de julio al 28 de septiembre; en Brasil del 1 de julio al 31; en México del 14 de junio al 5 de septiembre; en Colombia del 6 de julio al 31 y en del 7 de julio al 5 de agosto.En Asia, lo abrirá de nuevo el 1 de julio y lo prolongará hasta el 31 y del 13 de julio al 12 de agosto.