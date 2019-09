Bartomeu: "Neymar no vendrá en enero"

El presidente del Barcelona desveló el pago de Griezmann para llegar a la Ciudad Condal y dio detalles del 'caso Neymar'; las conversaciones con Puyol

Si había una persona a la que había que escuchar para conocer algo más sobre el 'Caso Neymar', ese era el presidente del FC , Josep María Bartomeu. Después de uno de los veranos más convulsos que se recuerdan en Can Barça, el máximo directivo blaugrana ha sido entrevistado por los directores de los tres diarios más leídos en Cataluña, en Barça TV, y ha hablado de todos los temas, incluyendo la famosa planificación deportiva.

A ella se refirió Bartomeu cuando le preguntaron sobre el asunto. "Ha sido un verano largo, pero la planificación estaba realizada desde hace tiempo. Es más competitiva que la del año pasado", dijo acerca de los fichajes que vinieron y de la forma en la que se ha planificado el verano en la entidad de la Ciudad Condal.

Otro de los temas que más misterio rodeaban al Barça era el pago de Antoine Griezmann, uno de los casos más polémicos de los últimos tiempos. Bartomeu también tuvo respuesta y llegó incluso a desvelar cómo se ha realizado el pago del atacante francés, campeón del mundo en el pasado Mundial de .

"Griezmann se pagó con un crédito puente de 60 millones y descontando facturas que nos debían otros clubes", declaró Bartomeu, que quiso ser contundente y cerrar de una vez por todas uno de los asuntos más mediáticos que se recuerdan en el Camp Nou en la historia reciente.

EL CASO NEYMAR, A DEBATE





Hasta que salió el caso Neymar. Después del final del culebrón en el que ninguno de los clubes, ni el Barça ni el París Saint Germain, salieron satisfechos, el máximo dirigente de la entidad de Arístides Mallol quiso aclarar que "no se puso a ningún jugador" sobre la mesa para fichar al brasileño.

"Quiero aclarar que se habló de muchos jugadores para la operación de Neymar. El Barça no ha puesto ningún jugador sobre la mesa, fue el el que demandaba otros futbolistas", señaló Bartomeu, diciendo que fue el propio PSG el que exigía meter futbolistas en la operación, no el FC Barcelona. Además, también ha comentado que Neymar "no está en la planificación de enero", con lo que tendrían que esperar al verano del año que viene para volver a intentar afrontar la vuelta del '10' del PSG a Barcelona.

Por otro lado, dejó otro de los titulares más interesantes de la velada. "Me consta que otros clubes estuvieron negociando con el PSG por Neymar".

"Sin decir nombres, la operación era poner un jugador cedido con opción de compra obligatoria para la próxima temporada", aseguró. "Neymar hizo lo que tenía que hacer, comunicar a su club que quería salir, hizo lo posible, pero este año jugará en el PSG"

"El Barça hizo todo lo posible por fichar a Neymar, pero era un extra. La imaginación de la gente es enorme y no hicimos esto para contentar a otros jugadores. Neymar le dijo al PSG que quería venir al Barça", continuaba el presidente sobre el extremo. "Neymar es un extra, porque no estaba planificado. Cuando Leonardo abre las puertas a negociar, nos incorporamos a las negociaciones. Fichar a Neymar era una decisión deportiva de los técnicos", aclaró.

También negó que fuera Lionel Messi, el capitán y gran amigo del carioca, el que le pidió que llegase Neymar. "El fichaje no era fácil, ni a nivel económico ni social. Messi nunca me ha dicho que trajera a Neymar. Es una leyenda urbana que los jugadores pidan fichajes. Mandan en el campo, pero no en los despachos. Fuímos porque era una oportunidad deportiva extra al estar en el mercado", analizaba el dirigente culé.

Además, negó que el vestuario vetara a Griezmann. "El vestuario no opina sobre los fichajes y no han vetado a Griezmann".

Y habló de la no llegada de De Ligt, actual jugador de la . "De Ligt no quiso venir al Barça y es algo legítimo", sentenció.