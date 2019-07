De Jong, sobre Messi: "Ahora, mi ídolo será mi compañero"

El centrocampista holandés será presentado el viernes en el Camp Nou a partir de las 13 horas, pero habló brevemente para la web del Barcelona.

Frenkie de Jong , nuevo mediocampista holandés del , explicó este jueves cuáles son sus primeras sensaciones al llegar a la Ciudad Condal procedente del .

En declaraciones realizadas para la web oficial del Barcelona, De Jong aseguró estar "muy contento de estar aquí finalmente". "De pequeño era un sueño para mí jugar en el Barça y ahora estoy aquí, así que es fantástico. Estoy deseando pisar el Camp Nou por primera vez. Tengo muchas ganas" , agregó.

El ex futbolista del Ajax dijo también está muy "contento de poder jugar al lado de Messi. Siempre le he seguido y ahora, mi ídolo será mi compañero". "Me gusta la forma de jugar del Barça. La filosofía del Barça y del Ajax son muy similares. Creo que disfrutaré", agregó.

"El Barça y siempre han tenido una gran conexión especial y espero seguirla. Quiero ser uno más de los grandes jugadores holandeses que han jugado en el FC Barcelona" , recordó.

De Jong será presentado este próximo viernes 5 de julio a partir de las 18:15 horas ante los aficionados del conjunto blaugrana en el Camp Nou. El centrocampista holandés pisará por primera vez su nueva casa y tanto el presidente, Josep María Bartomeu, como la hinchada le darán la bienvenida.

El acto comenzará a las 18:15 horas con el recibimiento al jugador por el presidente. En ese momento firmará su nuevo contrato como jugador del Barcelona en la Llotja President Suñol en un acto privado.

Posteriormente, a partir de las 19 horas bajará al vestuario que compartirá con sus nuevos compañeros y se vestirá por primera vez con la equipación del Barcelona y saltará al césped del coliseo blaugrana para saludar a su nueva afición, dar unos toques de balón y regalar balones a los aficionados.

Una vez acabada el acto en el césped, De Jong atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa en compañía del vicepresidente, Jordi Meste, y el secretario técnico, Eric Abidal, y analizará más profudamente su fichaje por el conjunto catalán.