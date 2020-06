Mercado de fichajes Barcelona 2020/21: altas, bajas y rumores del verano

Todo lo que debes saber acerca de quiénes llegan y quiénes se van del Camp Nou.

Cualquiera quiere jugar al lado de Leo Messi, por lo que el tiene una carta muy potente para atraer futbolistas de cualquier parte del mundo. En ese sentido, y con la ventana de mercado de verano abriendo oficialmente en España el próximo 1 de julio, Goal repasa todo lo relacionado a los fichajes del club catalán, ya sean a las altas, a las bajas o a los rumores.

ALTAS

FICHAJES CONFIRMADOS: Francisco Trincao (se fichó en invierno procedente del Braga, llega en verano), Matheus Fernandes (se fichó en invierno del Palmeiras, se fue cedido al Valladolid), Matheus Pereira ( , cedido al Barça B con opción de compra obligatoria).

RUMORES: Lautaro Martínez (Inter), Miralem Pjanic (Juventus), De Sciglio (Juventus), Rugani (Juventus), Timo Werner (Leipzig), Adama Traore ( ), Rodrigo Moreno (Valencia), Fabian Ruiz ( ), Neymar ( ), Eric García ( ).

BAJAS

SALIDAS CONFIRMADAS:

RUMORES: Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Todibo (vuelve de cesión al ), Junior Firpo, Arthur Melo, Sergi Roberto, Juan Miranda.

RUMORES

Rakitic, centrado en el presente

"No tengo por qué pensar en otras cosas. He entrenado satisfactoriamente estos días, me siento bien y estoy convencido de que estaré todavía un tiempo en el Barcelona. El fútbol es lo más importante para mí y quiero disfrutarlo una vez que se reanude el torneo. Esto quiere decir, ganar muchos trofeos más en este club", dijo el mediocampista croata en las últimas horas en declaraciones a Tportal. "Hace diez o 15 días hablé con el club y la conclusión es que no tengo nada que hablar porque tengo contrato hasta verano de 2021 con el Barcelona y es la entidad en la que quiero estar y jugar. Además, mi mujer y mis hijas están bien en la ciudad. No hay ninguna razón para pensar en otras cosas. Estoy entrenando bien y estoy seguro de que Rakitic estará en el Barcelona más tiempo" señaló.

Ansu Fati no se mueve. Según confirman fuentes del Barcelona a Goal el delantero no tiene ninguna posibilidad de salir del club a pesar del creciente interés de varios e importantes clubes europeos por hacerse con sus servicios. Pero el club azulgrana no tiene ninguna intención de sentarse a discutir ni siquiera en cuanto a una posible cesión del bissau guineano porque seguirá en el club pase lo que pase. Lee más.

El Barcelona lleva semanas intentando negociar con el para rebajar el precio de Lautaro Martínez. El club nerazzurro es reacio a traspasar al delantero argentino pero no cierra la puerta debido al fuerte interés mostrado por algunos jugadores que el Barcelona aceptaría desprenderse. Es el caso de Junior Firpo. El lateral hispano dominicano es el último nombre que se ha puesto sobre la mesa, si bien existe diferencias en cuanto a la valoración -y consecuente rebaja por Lautaro- de Junior, según Mundo Deportivo. El jugador, por su parte, vive ajeno a su futuro según ha podido saber Goal . Lee más.

Desde que comenzó a especularse con la posibilidad de que Lautaro Martínez sea transferido a Barcelona, muchos han opinado sobre lo que debería ocurrir con el futuro del delantero: de Javier Saviola, que reconoció su deseo de que la transferencia ocurra, hasta Hernán Crespo, que pidió que se quede un tiempo más en Inter, pasando por supuestos descubridores que no hicieron más que estar en el lugar y el momento indicados. Sin embargo, pocos pueden hablar del asunto con la autoridad de Diego Milito. Lee más.

Así lo ha afirmado el director deportivo del Napoli, Cristiano Guintioli. En una entrevista para 'Sky Sport', el máximo responsable en la parcela deportiva ha expresado que espera que una de sus 'joyas' siga formando parte de la escuadra que dirige Gennaro Gattuso. "Le quedan tres años de contrato y el año que viene hablaremos de renovar. Está genial con el 4-3-3 de Gattuso, es joven, bueno y tranquilo, así que creo que se quedará", ha recalcado. Lee más.

Pjanic está en el escaparate de la Juventus y también ha sido relacionado con el PSG y el . Sin embargo, Tuttosport asegura que el jugador ya ha decidido que sólo dejará la Juventus para ir al Barcelona y no le atrae tener una experiencia en ni tampoco volver a probar suerte en la , donde brilló en el Olympique de . Lee más.

Antonio Conte no pierde de vista a Arturo Vidal. El técnico del Inter de Milán sigue pensando en el fichaje del mediocentro del Barcelona; sin embargo, sus intenciones chocan con las de la directiva del cuadro lombardo. Y es que, según publicaba Tuttosport en los últimos días, el máximo responsable ejecutivo del conjunto de la península, Giuseppe Marotta, habría descartado al ex de la Juventus de las negociaciones con el cuadro catalán por Lautaro Martínez, debido a que considera al chileno "demasiado veterano como apuesta de futuro" y "no querría sobreestimar a un jugador de 33 años cuyo contrato expira en un año", en 2021. Lee más.

Quien opinó sobre el futuro cercano del jugador del Inter fue nada menos que Gonzalo Higuaín, su compatriota y colega que, todavía, milita en la Juventus. Además de elogiarlo y asegurar que "tiene la capacidad para ser el 9 de la Selección argentina", el Pipita analizó la situación en la que se encuentra el Toro. Lee más.

Rubén Uría, Ignasi Oliva, Helena Condis y Carles Escolán debaten con el mercado azulgrana como eje principal. Mira el vídeo.

Si faltaba algo para que el cortejo entre Barcelona y Lautaro Martínez pasara al siguiente nivel era el visto bueno público de Lionel Messi. Y finalmente llegó: Leo rompió el silencio y le terminó de abrir la puerta del club a su compañero en la Selección argentina. Lee más.

Mattia De Sciglio es la llave que debe desatascar la negociación entre el Barcelona y la Juventus, dos clubes especialmente golpeados por la crisis financiera generada por el covid-19 y por ello empecinados en un trueque que les permita a ambos reforzarse sin gastar un solo euro. Según ha podido saber Goal la vecchia signora está dispuesta a que el lateral también esté en una posible operación de intercambio entre Arthur Melo y Miralem Pjanic y en la que también debe entrar algún otro de los descartes azulgrana. Lee más.

En el sur de la provincia de Buenos Aires, un puñado de 300 mil argentinos siguen atentos el devenir de una estrella a la que cobijan con orgullo. Lee más.

El Neroazzurro pretende un pago de 90 millones de euros, por debajo de la cláusula de rescisión valuada en 111 millones, aunque en la contraoferta se incluye la cesión por un año del francés Antoine Griezmann y el pase definitivo del chileno Arturo Vidal, quien también maneja otras ofertas. Lee más.

El Barcelona está volviendo a protagonizar un año irregular. Antes del parón por el coronavirus, el club blaugrana se quedó fuera de la pelea por la , perdió la Supercopa de España, decidió prescindir de Ernesto Valverde y la llegada de Quique Setién sirvió para recuperar el liderato pero no las buenas sensaciones en cuanto al juego. Lee más.