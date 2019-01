Mercado de fichajes 2019 en vivo: los movimientos más importantes de Europa

Repasamos las transferencias confirmadas más importantes de las principales ligas del mundo.

BESIKTAS FICHA A KAGAWA

PETER CROUCH TIENE NUEVO EQUIPO

Crouch Is A Clarethttps://t.co/8jYkODWcwt — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 31 de enero de 2019

EMERSON, FICHAJE DEL BETIS... Y DEL BARÇA

[ÚLTIMA HORA❗]

Acuerdo con el Atlético Mineiro para el traspaso de Emerson. Será azulgrana a partir del 1 de julio del 2019



Consulta todos los detalles 👉 https://t.co/CBZ7nr80Zg pic.twitter.com/HdPuc9GucA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 31 de enero de 2019

LA LAZIO CONSIGUE LA CESIÓN DE RÓMULO, DEL GENOA

🤝 AFFARE FATTO!



✒️ @romulocdr è un nuovo calciatore de #LaPrimaSquadraDellaCapitale: l'italo-brasiliano arriva dal @GenoaCFC a titolo temporaneo con diritto di opzione



📝 https://t.co/i2seoFn6bJ pic.twitter.com/GCdwfRg3rx

RONCAGLIA YA ES CHE

EL VALENCIA FICHA A RUBÉN SOBRINO

BAPTISTAO, A CHINA

KENAN KODRO, AL ATHLETIC

AHORA SÍ: DENIS, AL ARSENAL

Antes, renovó con el Barcelona hasta 2021...

NUEVO FICHAJE DEL CITY

El mediocampista de 18 años llega procedente del Hajduk Split de Croacia. El jugador seguirá en su actual equipo en calidad de cedido hasta 2020, y el City podrá quedárselo a partir de enero de ese año. Palaversa defendió la camiseta de su país desde la Sub 14 hasta la Sub 19 y los rumores lo colocan con buenas posibilidades de acudir a la EURO 2020 con la Absoluta.

LAYÚN, TRASPASADO DEL VILLARREAL A MONTERREY

Mucha, mucha suerte en tu nueva etapa, @Miguel_layun . #Endavant 💛! https://t.co/ZHLmc6hCgA

— Villarreal CF (@VillarrealCF) January 30, 2019

EL MONACO FICHA A CARLOS VINICIUS, CEDIDO POR EL NÁPOLES

🖊🇧🇷 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Carlos Vinícius en provenance de SSC Naples.

Après avoir disputé la première partie de saison avec le Rio Ave FC, l’attaquant est prêté à Monaco jusqu’en fin de saison.

-------

📄➡ https://t.co/tFMerg9foX #WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/GnLlmouY83

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 30 de enero de 2019

EL BETIS FICHA A JESÉ, CEDIDO DEL PSG

🔛🖊 @JeseRodriguez10 est prêté au @RealBetis jusqu'à la fin de la saison



Le club souhaite à Jesé le meilleur dans les challenges qui l’attendent en Espagne 💪 pic.twitter.com/1cJq0i8YSX

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 29 de enero de 2019

LA JUVENTUS FICHA A CÁCERES POR TERCERA VEZ

MARKO ROG YA ES DEL SEVILLA

El centrocampista croata llega desde el Napoli al Sánchez Pizjuán. Conoce los detalles.

EL ATLETI ANUNCIA A MORATA: 18 MESES

GELSON MARTINS LLEGA CEDIDO AL MONACO

🖊🇵🇹 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Gelson Martins en provenance de l’Atlético Madrid. Le milieu offensif est prêté jusqu’à la fin de la saison.

-------

📄➡ https://t.co/rHkA6nep9u #WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/wzPcxjBqaw — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 27, 2019

EL INTER FICHA A CEDRIC

🇵🇹 | ¡ @OficialCedric es oficialmente un jugador nerazzurro! ⚫️🔵



👉 https://t.co/DGvuyY9uPX #WelcomeCedric #FCIM pic.twitter.com/2KpOeFcp30

— Inter (@Inter_es) 26 de enero de 2019

SANABRIA, A LA SERIE A

El Real Betis necesitaba que une de sus delanteros se marchara para poder reforzar su ataque de cara a la segunda parte de la temporada, y el elegido ha sido Toni Sanabria. Sólo faltaba que la cesión del jugador paraguayo al Genoa se hiciera oficial, algo que ocurrió este sábado y que informó la página web oficial de la Serie A.

MOSES DEJA EL CHELSEA

ADERLAN SANTOS SE VA DEL VALENCIA A ARABIA SAUDÍ

Victor Moses deja el Chelsea y se va cedido al Fenerbahce de Turquía hasta el final de la temporada 2019/20.

Aderlan Santos signed an initial contract with Al-Ahli



The Brazilian defender will undergo his medical during the upcoming two days in Jeddah, ahead of completing his move from Valencia CF #AHLIFC pic.twitter.com/SyEF4Bkduo

— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 24 de enero de 2019

TAKASHI INUI, CEDIDO DEL BETIS AL ALAVÉS

EL MILAN HACE OFICIAL EL FICHAJE DE PIATEK

El Milan ha hecho oficial el fichaje de Piatek por el Milan. El jugador polaco del Genoa será milanista hasta 2023. El futbolista había estado en la agenda del Real Madrid.

EL BARÇA ANUNCIA QUE DE JONG SERÁ DEL BARCELONA EL PRÓXIMO VERANO

Un nuevo artista llega el próximo verano #EnjoyDeJong #WeColorFootball

🔵🔴 pic.twitter.com/wMm2M9kYn4

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 23 de enero de 2019

MARIO BALOTELLI, PRESENTADO COMO NUEVO JUGADOR DEL OLYMPIQUE MARSELLA

🎥🔵LIVE | Suivez en direct la présentation de @FinallyMario ! #OMNation #MarioEstOlympien https://t.co/de8Ix1NdTS

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 23 de enero de 2019

CHRIS MEPHAM, DEL BRENTFORD AL BOURNEMOUTH POR CASI 14 MILLONES DE EUROS

EL CELTA OBTIENE CEDIDO A WESLEY HOEDT, DEL SOUTHAMPTON

BOATENG LLEGA CEDIDO AL BARCELONA

⚠️ Els detalls de la incorporació de @KPBofficial , nou jugador del @FCBarcelona_cat

⚽️ #EnjoyPrince 🔵🔴 https://t.co/yPHkO2pxWD

— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 21 de enero de 2019

ASHLEY COLE, AL DERBY COUNTY

El Derby County, de la Segunda División inglesa, ha completado el fichaje del ex jugador del Arsenal y el Chelsea, firmando un contrato hasta el final de la temporada. Venía de jugar en LA Galaxy de los Estados Unidos.

KIKO CASILLA YA ES DEL LEEDS UNITED

From one football family to another 👏 @realmadrid say goodbye to Kiko as the #LUFC family welcomes our new goalkeeper pic.twitter.com/AfRKK06kU9 — Leeds United (@LUFC) 18 de enero de 2019

El portero español deja al Real Madrid para buscar el ascenso con el equipo de Marcelo Bielsa.

MOUSA DEMBÉLÉ SE VA AL FÚTBOL CHINO

El centrocampista belga se va del Tottenham al Guangzhou R&F por 12.5 millones de euros.

EL ATLÉTICO CEDE A CAIO HENRIQUE AL FLUMINENSE

ÁLVARO NEGREDO ES AGENTE LIBRE

El delantero español ha rescindido su contrato con el Al-Nasr tras apenas cuatro meses con el equipo, en los que disputó 11 partidos y marcó nueve goles en la liga de Emiratos Árabes Unidos.

BATSHUAYI SE VA AL MÓNACO

El delantero que estaba cedido en el Valencia ahora intentará revivir su temporada en el Principado. LEE MÁS .

MUNIR YA ES DEL SEVILLA