¿Mensaje para Lionel Scaloni? Marcelo pidió que Germán Cano sea citado para la Selección argentina

La estrella del Fluzao pidió una convocatoria albiceleste para su compañero, el goleador del equipo.

A pocos días de coronarse campeón de la Copa Libertadores de América 2023, y así lograr ser uno de los 15 futbolistas en la historia que también ganaron la Champions League, Marcelo le mandó un mensaje a Lionel Scaloni y todo su staff.

El lateral brasileño apoyó a su compañero de equipo, Germán Cano, y lo pidió para la convocatoria de los campeones del mundo: "Cano a la Selección argentina. Sí, es obvio. Se lo merece".

El delantero de 35 años fue el goleador de la competición continental con 13 goles en 12 partidos, incluído uno en la final ante Boca. Además, desde su arribo al club carioca anotó 81 goles en 124 encuentros.

El artículo sigue a continuación

"Yo no puedo elegir si tengo que estar en la Selección argentina o no, no me corresponde a mí", dijo Cano en entrevista con TyC Sports. ¿Tendrá la oportunidad de hacer el festejo de la "L" con Argentina? Por lo pronto, Scaloni cuenta con Lautaro Martínez y Julián Álvarez como los dos puntas de ataque. Luego, Lucas Beltrán es el que viene pidiendo pista.