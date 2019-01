Menotti fue presentado como Director de Selecciones Nacionales: "No sirve creer que si viene Messi estamos salvados"

El Flaco asumió el cargo en la AFA y explicó de qué se tratará su nueva función: "Estoy para que el técnico cometa la menor cantidad de errores".

Y un día, César Luis Menotti volvió a vincularse con la Selección argentina. El Flaco fue presentado de manera oficial como el flamante Director de Selecciones Nacionales y, además de brindar algunas certezas sobre su cargo, se refirió al presente y el futuro de la Albiceleste.

"¿Por qué vine ahora? Porque es la primera vez que me llaman. Estoy para ayudar a que el entrenador, que es quien tiene el cargo más importante, cometa la menor cantidad de errores", dijo el exentrenador. "Jamás voy a interferir en las decisiones de Scaloni", aclaró. Y advirtió: "A esta altura de mi vida si algo no me gusta se lo digo hasta al Presidente de la República".

Además, habló sobre el regreso de Lionel Messi al combinado nacional: "Es el mejor jugador del mundo sin ninguna duda, pero no sirve creer que si viene estamos salvados. Hay jugadores, debemos ensayar y armar un equipo".