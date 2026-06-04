Memphis Depay, descartado: «Yo lo pondría junto a Malen en la delantera de la selección holandesa»

Theo Janssen, entrenador amateur y analista, afirma en «De Oranjezomer» que Memphis Depay no debería ser el delantero titular de Holanda en el Mundial.

«Memphis es importante, el máximo goleador de la selección, pero no lo pondría de titular», afirma Janssen.

“Yo pondría a Brian Brobbey junto a Donyell Malen, con Cody Gakpo por detrás”, aconseja a Ronald Koeman. “Yo jugaría de otra manera, con otro sistema, porque el juego de Holanda no es precisamente espectacular. Contra Argelia aún estuvo bien en cuanto a la creación de ocasiones”.

Janssen vio cómo la selección holandesa perdía 0-1 ante Argelia en el partido de despedida. «Eso no da buenas sensaciones de cara al Mundial. Ese partido se puede dar por perdido. Creo que se hicieron doce cambios; casi todos jugaron, y eso ya es especial».

La afición esperaba una despedida a lo grande y no la tuvo. Ahora todos viajan al Mundial con la duda de si falta chispa.

Eso sí, no se opone a que Memphis y Malen jueguen juntos: «Con dos delanteros pueden entenderse bien; con tres, Malen rendiría mejor por dentro que por la derecha».

Malen fue titular contra Argelia por decisión de Koeman; Memphis ingresó en la segunda parte y Wout Weghorst lo hizo poco antes del final, pero no bastó para evitar la derrota en casa.