Los memes no perdonan a Rayados de Monterrey tras su eliminación ante Al-Ahly en el Mundial de Clubes 2022

Rayados de Monterrey cayó de manera inesperada ante Al-Ahly por 1-0, despidiéndose de esta manera del Mundial de Clubes 2022. El equipo del Vasco Aguirre llegaba con altas expectativas a la competencia y la derrota frente al combinado egipcio supone un fracaso histórico en el certamen que reúne a los campeones de todas las confederaciones.

Es por eso que los aficionados no dejaron pasar la oportunidad para expresarse en las redes sociales con el humor que tanto los caracteriza. Y es que no podía ser de otra manera, pues el rival de Monterrey presentaba una importante cantidad de bajas que hicieron creer que sería una prueba sencilla, por lo que los memes no se hicieron esperar.

En GOAL te presentamos los mejores memes tras la eliminación de Rayados:

Una vez más esta foto cobra sentido. Gracias @Rayados pic.twitter.com/qjeOVEokTq — Marcelo Bustos (@MarceloBustos99) February 5, 2022

Así la participación de Rayados en el Mundial. Ridículo 🤦‍♂️ pic.twitter.com/Xhy0HHX9iT — Pedro Zumaya (@pedro_zumaya) February 5, 2022