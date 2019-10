Médico de Galatasaray: "Falcao aún siente dolor, no podemos forzarlo"

El delantero cafetero ha venido presentado molestias en el talón de Aquiles desde el encuentro con el PSG por Champions League.

Nuevas noticias, no muy buenas, llegan desde sobre la lesión de Radamel Falcao García, quien ya suma un mes desde su último partido con la camiseta del .

El lunes el club de Estambul emitió un comunicado revelando que el samario padece una tendinopatía aquiliana que lo mantendrá bajo observación diaria para ver su evolución. Este martes, el médico del cuadro Cim-Bom explicó los motivos por los que sigue entrenando de manera diferenciada desde hace varias semanas.

"El tratamiento de Falcao no ha terminado. El jugador dice que todavía tiene dolor. No puede jugar forzado. Aún no está completamente listo", aseguró el galeno en charla con el medio 'Haberturk'.

Esto indica que 'El Tigre' podría perderse el partido de este viernes ante el Rizespor en el Turk Telekom Arena, por la décima fecha de la Superliga. Incluso desde ya se especula con su ausencia para el duelo definitivo de ante el la próxima semana en el Santiago Bernabéu.

El último partido de Falcao fue el 1 de octubre en la derrota 0-1 ante el , desde entonces el colombiano se ha perdido cinco encuentros, cuatro de Superliga y otro de Champions League; sin él Galatasaray ganó dos encuentros empató uno y perdió otros dos.