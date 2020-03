Media Europa hace cola por Cucurella: El Barcelona se frota las manos

El Chelsea se suma a Napoli, Gladbach y Leverkusen mientras el Barcelona asume que puede sacar hasta 10 millones si no se lo queda.

El se frota las manos con Marc Cucurella, su propia gallina de los huevos de oro. El carrilero zurdo brilla esta temporada en el después de haberlo hecho en la anterior en las filas del y el próximo verano su carrera puede dar otro salto de calidad que tanto le permita al jugador seguir disputando competiciones europeas como al Barcelona seguir ingresando cantidades cada vez más elevadas por él porque según ha podido saber Goal ya son varios los equipos que han picado en la puerta del defensa catalán para interesarse por su situación.

Se trata del Chelsea, el Napoli, el Borussia Mönchengladbach y el Bayer Leverkusen, que se preparan para realizar sus propias ofensivas durante el verano a pesar de que existen dos posibles escenarios para hacerse con los servicios del jugador, actualmente cedido al club azulón hasta el final de la presente temporada. Sin embargo, el Getafe tiene una opción de compra de 6 millones de euros que pretende ejercer tanto para quedarse al jugador en propiedad como para hacer negocio traspasándole por una cantidad superior, si bien en este caso el Barcelona se quedaría con el 40% del traspaso.

Así, en caso de que el Getafe ejerciera la opción de compra la nueva cláusula de rescisión del lateral quedaría establecida en 25 millones de euros, un precio relativamente asequible para los mencionados clubes, algunos de los cuales se mantienen todavía vivos en una Champions League que se mantiene en stand by hasta nueva orden, de forma que el Barcelona ingresaría 10 millones de euros extra. El otro escenario pasa por el regreso de Cucurella a un Barcelona que negociaría directamente su salida en caso de que el Getafe, quien puede decidir si se lo queda o no, lo devuelva al Camp Nou.

La realidad es que a los veintiún años Cucurella ya es indiscutible en el carril izquierdo del equipo revelación de por segundo año consecutivo a las órdenes de Pepe Bordalás. Tamaña progresión ha hecho que el sea el último que se ha unido a la puja por el carrilero aunque también tiene al lateral del , Ben Chilwell, y al del Porto, Alex Telles, en la agenda. El Barcelona, por su parte, no ha mostrado hasta la fecha especial interés en recuperar a Cucurella a pesar del rendimiento irregular de Jordi Alba, la falta de adaptación de Junior Firpo y la poca progresión de Juan Miranda en el .

"El Barcelona es un gran club en el que lo que importa es ganar" señaló hace un mes en una entrevista al diario Sport en la que también añadía que "quizá ya no tengan la paciencia que solían con los jugadores de la cantera y ya no dan tantas oportunidades a los jóvenes". Cucurella incluso admitía que "es algo que no me gusta porque debería haber más confianza en el fútbol base pero ganar es hoy más importante que la paciencia". En todo caso la que él sí está mostrando le puede permitir seguir dando saltos de calidad cada verano como ha venido haciendo a lo largo de su todavía corta carrera como futbolista profesional.