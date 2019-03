Medford y la derrota con Atlanta: "Es algo que moralmente no esperaba"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Herediano lamentó la estrepitosa caída en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Hernán Medford no logra sacar a flote a Herediano, equipo que figura penúltimo en el Clausura costarricense y que recientemente quedó eliminado de la Liga de Campeones de la CONCACAF a manos de Atlanta United por un duro marcador de 4-0 en la revancha sobre suelo norteamericano.

En el análisis del juego, el técnico del último campeón en el fútbol tico comentó: "Después de los dos goles, el equipo mejoró, contrarrestamos los ataques, tuvimos algunas, pero al final la clave fueron esos primeros minutos. Es algo que el equipo moralmente no esperaba. Al final, un equipo que va en esa situación perdiendo es lo primero que piensa. ¿Vamos a buscar el partido en los primeros minutos' y les salió".

Por otra parte, el entrenador del Team no quiso poner excusas. "El supuesto no existe en el fútbol, es muy fácil después decir 'yo hubiera hecho'. Uno arriesga con un sistema, a veces sale o no sale, tiene que hacer cambios y es parte del fútbol. Se hicieron cambios, se mejoró un poco, pero al final no nos alcanzó", aseguró.

Asimismo, Medford entiende que no servía apoyarse en el 2-1 a favor de la ida: "Hay que ser bien claros, los que pasaron, pasaron porque fueron los mejores en el fútbol, uno no se puede engañar. Yo le dije a los jugadores que este era un partido de 180 minutos, jugamos un tiempo bien y otro mal".

Foto: ORLANDO SIERRA/AFP/Getty Images