Medford: "Si vuelvo a Honduras, la clasificó al Mundial"

El costarricence confía en volver a tomar el mando del seleccionado y apuntó contra Jorge Luis Pinto: "no lo respeto como persona".

Hernán Medford no deja de pensar en tener una revancha como seleccionador de Honduras, tras su salida en 2016, y quiere cumplir su sueño de estar en una Copa del Mundo.

“Yo lo firmo, con la calidad de jugadores que hay en Honduras, los llevo a un Mundial. ¡Fírmelo!”, declaró el costarricense en una entrevista con el Diario Diez.Y agregó: "porque sé la calidad de futbolista que hay allá, yo la clasifico".

Ademas apuntó contra Jorge Luis Pinto, su reemplazante en el puesto y que no logró llevar a los catrachos a 2018. "Lo respeto como entrenador, en hizo historia, pero no como persona, no lo respeto", declaró.

"Cuando me fui les dije que era difícil que clasificaran porque cortan procesos y al final pasó, pero yo seguiré y soñaré con algún día volver a dirigir la selección de Honduras ¿por qué no?", agregó Medford.