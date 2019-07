Medford: "San Carlos aprovechó nuestros errores garrafales"

El entrenador de Real España se fue enojado tras la derrota su equipo por 4-1 ante San Carlos en un amistoso.

San Carlos, campeón vigente de , goleó 4-1 a Real en un amistoso y el entrenador de La Máquina, Hernán Medford, se manifestó muy enojado después del partido por la actuación de sus jugadores.

"A nivel futbolístico cuando se dan estos resultados no se puede decir nada, pero cuando uno lo analiza con un vídeo sí. Le dije a mi asistente que me sacara la estadística de cuántos remates nos hicieron a portería. No hay que sacarle mérito a San Carlos que aprovechó nuestros errores garrafales", declaró el técnico.

Y agregó: "El marcador es muy feo y a uno lo enoja. El jugador tiene que estar más comprometido y concentrado".

Por último, a Medford le consultaron sobre la posibilidad de sumar más refuerzos después de los malos resultados en los amistosos, y el entrenador contestó: "No sé por qué insisten con eso. Ante un proyecto nuevo, hay que juzgar con el tiempo. En partidos amistosos no pueden hablar de esas cosas".